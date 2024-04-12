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只賣一種牛肉麵！ 吳宗憲出資4千萬 台南「老唐牛肉麵2.0」試營運 一碗售價免2百元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書
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懷念的老味道就要回來了！ 在台南飄香半世紀歷史的「老唐牛肉麵」在2022年結束營業後被綜藝天王吳宗憲砸4000萬接手，經過數月的重新裝修，即將在4/13展開試營運，最新菜單只見到一種牛肉麵售價定為180元。

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書
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民國56年創立的老唐牛肉麵經營將近一甲子，全盛時期在台北、台中、高雄、屏東等地共開過13家分店，2022年因人手不足、物價上漲等因素而結束營業。

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書
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出身台南的藝人吳宗憲，不捨自己讀高中時的回憶變成時代眼淚，於是他斥資4千萬買下店面及牛肉麵配方，並轉交兒子鹿希派打理。

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書
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「台南式 Tainan Style 」在地臉書粉專，日前貼出多張已完工的老唐牛肉麵門店照片，白色簡約風格交織著時尚設計，更打造了紀念創辦人老唐牛肉麵老老闆的燕子裝飾，同時透露4/13開始試營運，菜單上目前只賣一種牛肉麵(180元)及4款小菜(40元)。

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書
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關注此消息網友紛紛討論留言「簡單明瞭的菜單」、「這樣好，簡單品質好」、「這樣比較不會有選擇障礙」、「傳承台南的好味道就該支持」，也人惋惜地說「我最想念的粉蒸排骨不見了」、「我比較懷念酥排飯」。

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