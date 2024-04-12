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2024上半年爽脆登台！ 美國最強「Popeyes炸雞」插旗台北中正區 年底前將狂開5間 炸雞控嗨翻了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Popeyes提供
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炸雞控們有口福啦！ 被譽為美國必吃的連鎖速食潮牌「Popeyes」炸雞，千呼萬喚終於要登陸台灣啦，日前傳出將登陸台灣消息時即引發熱議，而籌備Popeyes台灣店將近一年之久的金皇食品，今(11)日正式宣布預訂在台北市中正區開設第一家餐廳、更於今年底將於全台設立5家餐廳，終於能嚐到經典絕頂的美國爽脆炸雞！

圖／Popeyes提供
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來自美國路易斯安那州、擁有半世紀歷史的Popeyes，承襲創辦人 AI Copeland「品質為先，不走捷徑」的精神，採用秘製肯瓊香料醃漬新鮮雞肉長達12小時，加上純手工20次裹製粉漿工序，製作成正統路易斯安那肯瓊風味，結合花式脆皮的「爽脆炸雞」，和靈魂商品「布里歐雞腿堡」在全美颳起旋風，現在可以不用飛越半個地球，將能享用酥炸多汁的美味了。

圖／Popeyes提供
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Popeyes自去年進軍印度、法國、波蘭、捷克共和國等新市場，今年初更在哈薩克、紐西蘭與義大利展店，在全球已開設超過4,300間餐廳、遍及近40個國家；連《Eater》及《時代雜誌》等全球知名美食評論網、媒體曾盛讚是現象級美味餐點，更廣受美國流行天后碧昂絲、喬納斯兄弟、金卡戴珊、Cardi B等名人喜愛。

圖／Popeyes提供
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金皇食品表示，「Popeyes」今年上半年即將插旗台灣，首間店確定開設於台北市中正區，預計今年底挑戰全台設立5家餐廳，目前已開設「Popeyes Taiwan」台灣FB粉絲專頁，粉絲可搶先鎖定；並將引進全球標準化的作業工序，更針對台灣市場口味與服務做出最佳調整，使用精選台灣新鮮雞肉與食材，為消費者提供美味、便捷且快速的頂級速食新選擇。

圖／Popeyes提供
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Popeyes Taiwan 炸雞店

開幕時間：預計在2024年上半年

開幕地點：台北市中正區

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炸雞

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