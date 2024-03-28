看中職首戰 吃「陳桂林排骨便當」！《周處》爆紅「豐米便當」3/30連兩天快閃台北大巨蛋
因電影《周處除三害》而爆紅的排骨便當，台北也能吃到了！ 日前曾介紹紅到對岸都知道的陳桂林同款排骨便當，是由新竹直營起家的「豐米便當」，近日大舉北上運送超夯的桂林仔滷排便當，更預告將在3月底快閃台北大巨蛋！
由阮經天飾演的「陳桂林」在電影中大嗑便當，引發網友們十分好奇的這款「陳桂林同款排骨便當」，爆紅的店家「豐米便當formebento」近日在粉專預告，將在3/30和3/31連續兩天快閃台北大巨蛋，地點選在國父紀念館捷運站出口5閘口處的通往大巨蛋連通道，每天下午3點準時開賣，數量有限，賣完為止。
台北的朋友們請把握3/30、31日連續兩天，到大巨蛋觀看中職首戰，也可以同步買到桂林仔滷排便當，一同體驗是否能比陳桂林吃得更香的美妙滋味。
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