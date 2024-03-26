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挑戰味蕾極限！ 「雞佛蛋塔」出自整骨師超狂創作 網嗨：跟必勝客拚了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝王永德臉書
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視覺味覺都超衝擊的新品！ 近期出現超特別的「雞佛蛋塔」，經巡線找到製作的是台灣人之手，一位高雄喜歡烘焙的整骨師傅，讓這款超獵奇點心照片出現在社群網路上，瞬間引發討論。網友也笑稱，這可以和肯德基與必勝客拚了！

圖／翻攝王永德臉書
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意想不到這款中式料理才會出現的食材「雞佛」，竟能與西式點心巧結合了。家裡開設麵包店的王永德師傅，曾是一名烘焙師傅，後來轉職成整骨師，仍不忘自己對烘焙的熱愛，閒暇時仍會接訂單做烘焙，並經常發揮創意，過去就曾把雞佛加入蛋黃酥，而這一次他的新作，則是把生雞佛放進蛋塔內餡送入烤箱。

圖／翻攝王永德臉書
圖／翻攝王永德臉書

王永德表示，其實他是想挑戰大家的接受度，也挑戰將各種食材融入烘焙中，看能不能碰撞出不同的火花，這一回將仿土雞的雞佛(公雞睪丸)加入蛋塔中，成為名符其實的「蛋」塔，更表示為了放大雞佛蛋塔的香味，特地用蛋液搭配醉雞湯來做餡料，生雞佛也先泡過陳紹 ，成為獨一無二的鹹蛋塔。

「雞佛蛋塔」瞬間暴紅，不少人詢問哪裡能買，王永德表示仍在調整口味中，近日將開放預訂，初步推出2顆裝規格，網友們高度興趣紛紛敲碗回應「塔皮奶油改麻油才對味」、「斜槓大師是你」、「天啊， 好想吃！」

圖／翻攝王永德臉書
圖／翻攝王永德臉書

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