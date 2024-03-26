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鮮奶油控等到了！紅葉「白森林蛋糕」愚人節限定 純愛「獨門鮮奶油」老主顧都嗨爆了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／紅葉蛋糕粉專
圖／紅葉蛋糕粉專

紅葉也慶愚人節！台北人的老字號蛋糕「紅葉蛋糕」跟上4/1熱潮，即日起至4/1，限定推出全白「白森林蛋糕」吸引老顧客注意，對於不愛裝飾櫻桃的朋友十分友好，直呼「超讚」、「好驚豔的發想」。

圖／紅葉蛋糕粉專
圖／紅葉蛋糕粉專

鮮奶油控暴動了！創立近一甲子的蛋糕名店「紅葉蛋糕」以各式口味的鮮奶油蛋糕為主打，獨門經典鮮奶油更是廣為人知的招牌亮點。今年愚人節，紅葉蛋糕滿足喜愛自家鮮奶油的甜點控，特別推出6吋大的「白森林蛋糕」，期間限定販售至4/1。

黑森林蛋糕。圖／紅葉蛋糕粉專
黑森林蛋糕。圖／紅葉蛋糕粉專

紅葉「白森林蛋糕」擁有純白樸實的外型，如同一顆等待裝飾的奶油蛋糕胚，據官網說明，白森林蛋糕就是「最純粹的鮮奶油蛋糕」，能夠吃到巧克力蛋糕體的可可香氣和鮮奶油的濃郁奶香，搭配黑咖啡或茶一同享用，樸實無華卻能讓每個甜點胃獲得滿足感。

愚人節限定「白森林蛋糕」。圖／紅葉蛋糕粉專
愚人節限定「白森林蛋糕」。圖／紅葉蛋糕粉專

值得注意的是，這款限定「白森林蛋糕」僅開放線上訂購、宅配到府，無提供門市自取。身為紅葉忠實粉絲的朋友，怎麼能錯過難得一見的愚人節限定蛋糕呢？

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