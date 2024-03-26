放過香菜吧！烘焙名店「愚人節限定新品」太真了 加碼推瞞天過海「3種吃法」
即將迎來4月第一個節日「愚人節」，來自南台灣的烘焙坊「聖保羅」同樣搭上熱潮，特別推出「日本愚治蛋糕」及「阿嬤烏愚子」大搞創意，邀請消費者在愚人節同樂。
預熱4/1愚人節！不少商家已相繼推出話題熱度極高的愚人節商品，像是必勝客「芝心蛇圈圈」、爭鮮「白飯便當」、清心福全「珍珠白」等，而烘焙名店「聖保羅」也推出「日本愚治蛋糕、阿嬤烏愚子」雙強應戰。
「日本愚治蛋糕」外觀就與普通抹茶紅豆蛋糕無異，而令人震驚的是，看似抹茶的綠色本體竟是時常被拿來當噱頭的「香菜」；而「阿嬤烏愚子」則擁有超擬真的烏魚子外型，但其實是「豆沙糕」化身，聖保羅還推薦多種吃法，像是加入高粱烤著吃、和年糕一同包進海苔吃，或是搭配蘋果片配著吃，直接把正宗烏魚子吃法拿來用，真的太認真了。
想要買來嘗鮮的朋友，「日本愚治蛋糕」和「阿嬤烏愚子」開放預購至3/27，最快取貨日為3/30。一年就這一次，不妨過節兼嘗鮮，順便挑戰自己的視味覺。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言