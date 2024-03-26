放過香菜吧！烘焙名店「愚人節限定新品」太真了 加碼推瞞天過海「3種吃法」

即將迎來4月第一個節日「愚人節」，來自南台灣的烘焙坊「聖保羅」同樣搭上熱潮，特別推出「日本愚治蛋糕」及「阿嬤烏愚子」大搞創意，邀請消費者在愚人節同樂。

圖／聖保羅烘焙花園粉專

預熱4/1愚人節！不少商家已相繼推出話題熱度極高的愚人節商品，像是必勝客「芝心蛇圈圈」、爭鮮「白飯便當」、清心福全「珍珠白」等，而烘焙名店「聖保羅」也推出「日本愚治蛋糕、阿嬤烏愚子」雙強應戰。

圖／聖保羅烘焙花園粉專

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「日本愚治蛋糕」外觀就與普通抹茶紅豆蛋糕無異，而令人震驚的是，看似抹茶的綠色本體竟是時常被拿來當噱頭的「香菜」；而「阿嬤烏愚子」則擁有超擬真的烏魚子外型，但其實是「豆沙糕」化身，聖保羅還推薦多種吃法，像是加入高粱烤著吃、和年糕一同包進海苔吃，或是搭配蘋果片配著吃，直接把正宗烏魚子吃法拿來用，真的太認真了。

圖／聖保羅烘焙花園粉專

圖／聖保羅烘焙花園粉專

想要買來嘗鮮的朋友，「日本愚治蛋糕」和「阿嬤烏愚子」開放預購至3/27，最快取貨日為3/30。一年就這一次，不妨過節兼嘗鮮，順便挑戰自己的視味覺。