快訊

三接訴訟案遭最高行政法院發回 海岸利用許可若遭撤銷恐停工

大水蟻紛飛景象曝光！鄭明典揭：雷陣雨季節接近了

國際金融專家分析！「經濟制裁」是阻止戰爭，還是惡化局勢？

放過香菜吧！烘焙名店「愚人節限定新品」太真了 加碼推瞞天過海「3種吃法」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／聖保羅烘焙花園粉專
圖／聖保羅烘焙花園粉專

即將迎來4月第一個節日「愚人節」，來自南台灣的烘焙坊「聖保羅」同樣搭上熱潮，特別推出「日本愚治蛋糕」及「阿嬤烏愚子」大搞創意，邀請消費者在愚人節同樂。

圖／聖保羅烘焙花園粉專
圖／聖保羅烘焙花園粉專

預熱4/1愚人節！不少商家已相繼推出話題熱度極高的愚人節商品，像是必勝客「芝心蛇圈圈」、爭鮮「白飯便當」、清心福全「珍珠白」等，而烘焙名店「聖保羅」也推出「日本愚治蛋糕、阿嬤烏愚子」雙強應戰。

圖／聖保羅烘焙花園粉專
圖／聖保羅烘焙花園粉專

圖／聖保羅烘焙花園粉專
圖／聖保羅烘焙花園粉專

「日本愚治蛋糕」外觀就與普通抹茶紅豆蛋糕無異，而令人震驚的是，看似抹茶的綠色本體竟是時常被拿來當噱頭的「香菜」；而「阿嬤烏愚子」則擁有超擬真的烏魚子外型，但其實是「豆沙糕」化身，聖保羅還推薦多種吃法，像是加入高粱烤著吃、和年糕一同包進海苔吃，或是搭配蘋果片配著吃，直接把正宗烏魚子吃法拿來用，真的太認真了。

圖／聖保羅烘焙花園粉專
圖／聖保羅烘焙花園粉專

圖／聖保羅烘焙花園粉專
圖／聖保羅烘焙花園粉專

想要買來嘗鮮的朋友，「日本愚治蛋糕」和「阿嬤烏愚子」開放預購至3/27，最快取貨日為3/30。一年就這一次，不妨過節兼嘗鮮，順便挑戰自己的視味覺。

編輯推薦

便當 抹茶 清心福全 蛋糕 香菜

相關新聞

放過香菜吧！烘焙名店「愚人節限定新品」太真了 加碼推瞞天過海「3種吃法」

不是抹茶！即將迎來4月第一個節日「愚人節」，來自南台灣的烘焙坊「聖保羅」同樣搭上熱潮，特別推出「日本愚治蛋糕」及「阿嬤烏愚子」大搞創意，邀請消費者在愚人節同樂。

復古3飲品必喝！ 麥當勞神品「焦糖冰奶茶」回歸、七盞茶「麵茶冰沙」、頃刻間「芋頭沙牛奶」

復古3飲品必喝！ 麥當勞神品「焦糖冰奶茶」回歸、七盞茶「麵茶冰沙」、頃刻間「芋頭沙牛奶」

全台僅3家有！跨國聯名「泰迪舒芙蕾鬆餅」台灣吃得到 套餐配「泰迪巧克力奶茶」再贈制服熊鑰匙圈

熊熊舒芙蕾登台！日本最大的服飾餐飲選貨集團「Baycrew’s Group」旗下兩品牌與英國「Classic Teddy」攜手打造2024最萌泰迪熊甜點和飲品，加碼推出期間限定套餐，再贈制服版泰迪鑰匙圈，並同步於日本、香港、新加坡開賣。現在，在台灣就能嘗到同款最新聯名，療癒下午茶手刀衝一波！

壽司郎×辻利茶舗！抹茶桃子聖代、抹茶蛋糕限時上桌

喜歡抹茶嗎？同樣來自日本的「壽司郎」與「辻利茶舗」攜手，將於4月3日起在壽司郎限時推出「辻利抹茶桃子聖代」與「辻利抹茶蛋...

買5送1！台北首間「茶之魔手」開幕了 價格貴5元

南台灣連鎖手搖飲「茶之魔手」在今日（3月24日）正式進駐台北，開設台北首間分店（台北慶城店）。為慶祝開幕，店內也推出「買...

連續2天！星巴克「買1送1」 任一證件有「2、6」就行

星迷快把所有證件翻出來！星巴克為歡慶26週年，宣布於3月28日（四）、29日（五）連續2天，推出「歡慶26週年．星巴克生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。