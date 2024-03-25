快訊

新垣結衣抓包星野源出軌鬧婚變？事實真相原來是這樣

千萬特別獎落誰家？1-2月統一發票開獎 千萬特別獎號「16620962」

全台僅3家有！跨國聯名「泰迪舒芙蕾鬆餅」台灣吃得到 套餐配「泰迪巧克力奶茶」再贈制服熊鑰匙圈

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／誠品生活粉絲頁
圖／誠品生活粉絲頁

熊熊舒芙蕾登台！日本最大的服飾餐飲選貨集團「Baycrew’s Group」旗下兩品牌與英國「Classic Teddy」攜手打造2024最萌泰迪熊甜點和飲品，加碼推出期間限定套餐，再贈制服版泰迪鑰匙圈，並同步於日本、香港、新加坡開賣。現在，在台灣就能嘗到同款最新聯名，療癒下午茶手刀衝一波！

圖／Flipper's 奇蹟的舒芙蕾鬆餅粉絲頁
圖／Flipper's 奇蹟的舒芙蕾鬆餅粉絲頁

圖／誠品生活粉絲頁
圖／誠品生活粉絲頁

「Baycrew’s Group」旗下「FLIPPER’S 奇蹟的舒芙蕾鬆餅」、「J.S. FOODIES 美式風格選食店」兩品牌推出與英國「Classic Teddy」合作聯名的期間限定「旅行泰迪舒芙蕾鬆餅」和「旅行泰迪巧克力奶茶」。

旅行泰迪套餐組，售價690元。圖／Flipper's 奇蹟的舒芙蕾鬆餅粉絲頁
旅行泰迪套餐組，售價690元。圖／Flipper's 奇蹟的舒芙蕾鬆餅粉絲頁

圖／誠品生活粉絲頁
圖／誠品生活粉絲頁

「旅行泰迪舒芙蕾鬆餅」蓬鬆口感好吃沒話說，搭配伯爵奶茶慕斯及佛手柑果凍，以及最點睛的泰迪熊造型巧克力佐以冰淇淋鮮奶油，再用酸甜草莓、雲朵般的棉花糖點綴，夢幻少女心鬆餅療癒上桌；「旅行泰迪巧克力奶茶」喝得到濃郁茶香，融合香濃巧克力醬，再以超可愛泰迪造型巧克力、草莓鮮奶油與奶油餅乾封頂，光是用看的心就被融化了。

旅行泰迪巧克力奶茶，售價240元。圖／誠品生活粉絲頁
旅行泰迪巧克力奶茶，售價240元。圖／誠品生活粉絲頁

此外，即日起至5月，只要點購期間限定「泰迪聯名套餐」即贈限量「制服泰迪熊鑰匙圈」，喜歡熊熊的你錯過真的會哭哭喔！

圖／誠品生活粉絲頁
圖／誠品生活粉絲頁

旅行泰迪舒芙蕾鬆餅、旅行泰迪巧克力奶茶 台灣販售店鋪

⬤ Flipper’s誠品南西

⬤ J.S. Foodies林口三井

⬤ J.S. Foodies台中港三井

編輯推薦

三井 奶茶 巧克力 舒芙蕾 鬆餅

相關新聞

全台僅3家有！跨國聯名「泰迪舒芙蕾鬆餅」台灣吃得到 套餐配「泰迪巧克力奶茶」再贈制服熊鑰匙圈

熊熊舒芙蕾登台！日本最大的服飾餐飲選貨集團「Baycrew’s Group」旗下兩品牌與英國「Classic Teddy」攜手打造2024最萌泰迪熊甜點和飲品，加碼推出期間限定套餐，再贈制服版泰迪鑰匙圈，並同步於日本、香港、新加坡開賣。現在，在台灣就能嘗到同款最新聯名，療癒下午茶手刀衝一波！

壽司郎×辻利茶舗！抹茶桃子聖代、抹茶蛋糕限時上桌

喜歡抹茶嗎？同樣來自日本的「壽司郎」與「辻利茶舗」攜手，將於4月3日起在壽司郎限時推出「辻利抹茶桃子聖代」與「辻利抹茶蛋...

買5送1！台北首間「茶之魔手」開幕了 價格貴5元

南台灣連鎖手搖飲「茶之魔手」在今日（3月24日）正式進駐台北，開設台北首間分店（台北慶城店）。為慶祝開幕，店內也推出「買...

連續2天！星巴克「買1送1」 任一證件有「2、6」就行

星迷快把所有證件翻出來！星巴克為歡慶26週年，宣布於3月28日（四）、29日（五）連續2天，推出「歡慶26週年．星巴克生...

真的喝得到！ 清心福全愚人節隱藏版「珍珠白」 員工傻眼曝光內容物

真的喝得到！ 清心福全愚人節隱藏版「珍珠白」 員工傻眼曝光內容物

亞尼克100元生乳捲！亞尼克旗艦店新開幕「3重寵粉優惠」 打卡送波士頓、搶吃全台最強布丁

100元冠軍生乳捲要搶！經過閉店潮後，生乳捲名店「亞尼克」歡慶內湖旗艦店重新開幕，祭出限量「100元原味生乳捲」，以及「來店打卡贈經典波士頓」等福利回饋廣大支持者，3/23開幕當日現場更有「隱藏版彩蛋」，內湖人有地利之便當然手刀先衝啦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。