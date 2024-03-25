全台僅3家有！跨國聯名「泰迪舒芙蕾鬆餅」台灣吃得到 套餐配「泰迪巧克力奶茶」再贈制服熊鑰匙圈

熊熊舒芙蕾登台！日本最大的服飾餐飲選貨集團「Baycrew’s Group」旗下兩品牌與英國「Classic Teddy」攜手打造2024最萌泰迪熊甜點和飲品，加碼推出期間限定套餐，再贈制服版泰迪鑰匙圈，並同步於日本、香港、新加坡開賣。現在，在台灣就能嘗到同款最新聯名，療癒下午茶手刀衝一波！

圖／Flipper's 奇蹟的舒芙蕾鬆餅粉絲頁

圖／誠品生活粉絲頁

「Baycrew’s Group」旗下「FLIPPER’S 奇蹟的舒芙蕾鬆餅」、「J.S. FOODIES 美式風格選食店」兩品牌推出與英國「Classic Teddy」合作聯名的期間限定「旅行泰迪舒芙蕾鬆餅」和「旅行泰迪巧克力奶茶」。

旅行泰迪套餐組，售價690元。圖／Flipper's 奇蹟的舒芙蕾鬆餅粉絲頁

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「旅行泰迪舒芙蕾鬆餅」蓬鬆口感好吃沒話說，搭配伯爵奶茶慕斯及佛手柑果凍，以及最點睛的泰迪熊造型巧克力佐以冰淇淋鮮奶油，再用酸甜草莓、雲朵般的棉花糖點綴，夢幻少女心鬆餅療癒上桌；「旅行泰迪巧克力奶茶」喝得到濃郁茶香，融合香濃巧克力醬，再以超可愛泰迪造型巧克力、草莓鮮奶油與奶油餅乾封頂，光是用看的心就被融化了。

旅行泰迪巧克力奶茶，售價240元。圖／誠品生活粉絲頁

此外，即日起至5月，只要點購期間限定「泰迪聯名套餐」即贈限量「制服泰迪熊鑰匙圈」，喜歡熊熊的你錯過真的會哭哭喔！

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旅行泰迪舒芙蕾鬆餅、旅行泰迪巧克力奶茶 台灣販售店鋪

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