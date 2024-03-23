台中新地標！「誠品生活480」3/23盛大開幕活動1次看，還能0元吃LADY M蛋糕

高雄承億酒店即將於3月22日開啟為期10天的線上旅展，特別推出Semi Buffet午餐券買十送二的超值優惠，每張僅806元！而下午茶券更買十送三，每張只需634元。另外，還有平日買五送一，爽用Dyson吹風機。

2024-03-21 11:30