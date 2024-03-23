台中新地標！「誠品生活480」3/23盛大開幕活動1次看，還能0元吃LADY M蛋糕
位於台中七期的「誠品生活480」於今日（3/23）盛大開幕！這座潔白極簡風格的建築，將匯聚誠品書店、10家大型主題餐廳以及超過百家超人氣品牌，成為台中新地標。一次整理3/23、3/24限時2天的精彩優惠與活動！
「文化閱讀、時尚潮流、親子天堂、美食天地」誠品生活480一次擁有
「誠品生活480」樓高8層，佔地7500坪，主題包含文化閱讀、時尚潮流、親子天堂、美食天地等豐富內容。以大面積潔白外牆呈現極簡風格，讓人眼前一亮。
5樓誠品書店與6、7樓主題餐飲，探索全新的生活體驗
5樓的誠品書店特別強調知識科學類書籍，更設有充滿活潑溫馨的「親子閱讀角落」，為小讀者打造舒適的閱讀空間。6樓、7樓則規畫了豐富的主題餐飲，包括全台首家「侍老井精品和牛燒肉會所」，為讀者帶來獨一無二的美食饗宴，還有其他知名餐飲品牌，如日料壽司「初魚鮨」、無菜單「初魚鐵板燒」、高雄排隊名店「汕頭泉成沙茶潮鍋」等。另外，開幕當天更有前30名消費滿480元即可免費獲得Lady M經典原味千層蛋糕！
「誠品生活480 」開幕連2日精彩活動一次看
3/23與3/24開幕首兩日，各種音樂與特技表演精彩登場，包含「雙主唱樂團」Crispy脆樂團 、「唱作美學家」法蘭 Fran 、「全方位鋼琴創作才子」Ray 黃霆睿與「新生代創作歌手」李佳翰；不僅如此，熱力不停歇，街頭藝人共同演出，包含世界冠軍小丑秀「天馬戲創作劇團Tien Circus Theatre」、職人扯鈴「鈴光片羽-宋瑞君」、三角體特技「現代街頭藝術家-未央」、最高の劍玉「劍玉師 小螺絲」、輕悠好聲「涼涼 Liangliang」與動人美聲「Hany 宇涵」等精彩表演，台中人快衝了！
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