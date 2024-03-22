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宛如瀑布般爆開！ 嘉義「白色九重葛花瀑」超狂私房大景 免費賞花秘境想拍先預約

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@yishan1128授權、IG@chin.1007授權
圖／IG@yishan1128授權、IG@chin.1007授權

3月春暖花開，各大景點花海怒放中，推薦一處嘉義縣水上鄉的絕美花瀑景點，在私人庭園中種有滿開炸裂的巨大純白九重葛，宛如瀑布般的美麗花景，成為近期攝影人朝聖的打卡景點，園主提供免費賞花但旅客需要提前預約！

圖／IG@yishan1128授權
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嘉義縣水上鄉的御花園社區旁，有顆樹齡超過40年、純白茂盛又巨大的白色九重葛，盛開宛如瀑布般的壯觀花景，就隱藏在園主林董的私人別墅區，現場還能欣賞錫葉藤、花旗木等粉紫花景，花海控別錯過了。

圖／IG@yishan1128授權
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圖／IG@bruce570318授權
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這裡是園主林董自己規劃設計的園區，除了美麗花景，還有可愛動物小白兔、小狗等童趣藝術裝置，有如夢幻的童話森林的園區設計，令人眼睛一亮。

圖／IG@chin.1007授權
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園主夫人是一位設計師，販售客製化的婚禮喜帖及包裝小物，來訪的旅客也有機會品嘗老闆娘手工製作的雪Q餅和牛軋糖等點心與茶水。值得注意的是，出發前務必要先致電預約參觀時間，園主有時候會不在家，以免白跑一趟。

圖／IG@chin.1007授權
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嘉義縣水上鄉「白色九重葛花瀑」

地址：嘉義縣水上鄉正義路227號

連絡電話：0919-198-949（需事先向園主林董預約時間）

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九重葛 瀑布 秘境 賞花

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