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春日必追2大「夢幻苦楝美景」！ 嘉義浪漫苦楝花隧道、雲林苦楝花樹屋 美到狂洗版

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@molly888666、IG@imma_pon授權
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春天百花齊放，苦楝花季也隨之來臨！ 「苦楝」全台最常見的行道樹之一，經常能看見淡紫色、雪白色花季美景，特別介紹2處美到狂洗版的苦楝特色美景，也是讓遊客年年回頭朝聖的打卡點。

位於嘉義縣六腳鄉朴子溪畔，稱全台最美的「苦楝花隧道」，全長約2.5公里，非常筆直且超級優美，因為電視夯劇「用九柑仔店」2019年在這裡取景而爆紅。

圖／IG@molly888666授權
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當陽光穿透樹葉縫隙，在地上形成點點光影，呈現出如夢似幻的美麗隧道，漫步在苦楝樹隧道下，還能聞到隱隱散發的苦楝花清香，十分舒心涼爽！

．Google地圖導航：朴子溪苦楝花道

位於雲林莿桐鄉的熱門景點「苦楝花樹屋」，在社區發展協會的努力下，沿著一條田野間的堤防步道打造了2個造景樹屋。

圖／IG@bruce570318授權
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雪白的苦楝花盛開在樹屋上方，構成了充滿童話氛圍的大型苦楝花鳥巢，也有人稱之為「幸福鳥巢」，當站在樹屋裡取景，人人搖身變成走進「天空之城」的主角。

．Google地圖導航：雲林莿桐苦楝花樹屋

圖／IG@imma_pon授權
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