這才是最純漢堡！他實測特製麥當勞「33元漢堡」 網爆笑：梗圖是真的

還能這樣點？有名網友在臉書貼出一張照片，圖中的麥當勞漢堡「只有麵包」，並附上他點餐的客製收據，表示「原來真的能這樣點」吸引超過1.2萬人按讚，引發網友熱議「原來以前那些奧客梗圖的內容都是真的」、「像這種要求我是第一...

2024-03-25 14:57