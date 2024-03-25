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這才是最純漢堡！他實測特製麥當勞「33元漢堡」 網爆笑：梗圖是真的

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／麥當勞提供、臉書網友徐聖評
圖／麥當勞提供、臉書網友徐聖評

還能這樣點？有名網友在臉書貼出一張照片，圖中的麥當勞漢堡「只有麵包」，並附上他點餐的客製收據，表示「原來真的能這樣點」吸引超過1.2萬人按讚，引發網友熱議「原來以前那些奧客梗圖的內容都是真的」、「像這種要求我是第一次聽到」、「吃了個寂寞嗎？」

麥當勞「漢堡」。圖／麥當勞官網
麥當勞「漢堡」。圖／麥當勞官網

有網友到麥當勞點餐，他透露是使用自助點餐機，從點心選項裡找到「33元漢堡」，並備註特製「不要芥末醬、不要番茄醬、不要酸黃瓜、不要脫水洋蔥、不要牛肉片」，最後到手時他就拿到一份只有漢堡麵包的漢堡，他也分享口感「單純烤麵包還不錯吃」，吸引網友湧入回應，有網友腦洞大開，留言「可以連麵包都不要，你會拿到一張包裝紙」、「有沒有不要錢的選項」等引發爆笑。

據原PO回應，他表示是聽說過這種點法，沒想到實際實驗是可行的。同時，他分享他認為「最好吃的堡類是板烤雞腿堡」，引來網友贊同，而「板烤雞腿堡」預計於3月27日回歸。

圖／臉書網友徐聖評
圖／臉書網友徐聖評

原文：https://reurl.cc/OGOlgX

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漢堡 烤雞 牛肉 麥當勞 麵包

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