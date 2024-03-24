拿坡里又加碼了！拿坡里披薩「大披薩＋6塊炸雞」現省218 炸雞店限定「炸雞桶買1送1」一桶200元有找

主打高CP值披薩的「拿坡里」接連祭出美味優惠，炸雞專賣店限定「炸雞桶買一送一」優惠後一桶免200元，又再加碼於拿坡里披薩炸雞門店推出「披薩炸雞組合」特價500元有找，兩種優惠方案現正熱烈進行中。速食控都嗨爆，直呼「吃飽才有力氣減肥啊」！

圖／拿坡里提供

拿坡里披薩炸雞：大披薩＋6塊炸雞

即日起至3/31，拿坡里披薩炸雞全門市推出「披薩炸雞組合優惠」，口味任選一個大披薩＋6塊炸雞特價只要499元（原價717元），現省218元，炸雞可換烤雞，內用、外帶皆適用。一口牽絲披薩再一口多汁炸雞，還有8天能夠實現速食自由。

圖／拿坡里提供

圖／拿坡里提供

拿坡里炸雞專賣店：炸雞桶買一送一

炸雞控注意！拿坡里炸雞專賣店限定推出「炸雞桶買1送1」，即日起至4/17，買「6支酷樂雞腿桶」贈「1斤滋汁腿排桶」，兩桶390元（原價660元），平均一桶不到200元，現點現炸的微辣滋味、肉嫩爆汁令人欲罷不能。