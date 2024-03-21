快訊

不是婚變！新垣結衣被爆有喜 這一點日媒推測她懷孕了

兩岸關係緊張…傳政府擬開徵「戰爭稅」？政院澄清：並非事實

澳洲留學注意！23日起緊縮學生簽證規定 移民人數預計減半

炸雞桶買1送1！拿坡里炸雞店「6支雞腿+1斤腿排」現省270元 霸氣限時28天不怕你吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

爽脆炸雞吃到4月中！拿坡里生日慶才剛結束，緊接著又推出炸雞店限定「炸雞桶買一送一」的霸氣優惠，活動時間長達近一個月，炸雞控連兩個月爽嗑，簡直不要太幸福了！

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

炸雞店限定要注意！拿坡里繼生日慶後，抓緊餘熱放大招，於全台拿坡里炸雞專賣店推出消費者最愛的「炸雞桶買一送一」超殺好康，即日起至4/17，到炸雞專賣店購買「6支酷樂雞腿桶」即贈「滋汁腿排桶」，兩桶滿滿炸雞只要390元（原價660元），現省270元，開嗑現點現炸的多汁微辣雞腿與腿排，爽度超逆天。

拿坡里炸雞專賣店限時推出買「6支酷樂雞腿桶」送「滋汁腿排桶」好康優惠。圖／拿坡里提供
拿坡里炸雞專賣店限時推出買「6支酷樂雞腿桶」送「滋汁腿排桶」好康優惠。圖／拿坡里提供

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

除了拿坡里炸雞外，「繼光香香雞」同樣宣布，廣受饕客好評的「原味雞排」自即日起於全門市開賣，外酥內嫩、厚實爆汁的現炸台式雞排，熱熱吃最過癮，100元享受大口吃肉的爽快感。

繼光香香雞「原味雞排」即日起於全門市販售。圖／IG@52_foodie授權
繼光香香雞「原味雞排」即日起於全門市販售。圖／IG@52_foodie授權

拿坡里炸雞專賣店「炸雞桶買一送一」優惠資訊

活動門店：炸雞專賣店限定

優惠期間：即日起～4/17

優惠內容：買【6支酷樂雞腿桶】送【滋汁腿排桶】特價390元（原價660元）

備註：口味皆為微辣；優惠規則以業者公告為準

拿坡里炸雞專賣店限時推出買「6支酷樂雞腿桶」送「滋汁腿排桶」好康優惠。圖／拿坡里提供
拿坡里炸雞專賣店限時推出買「6支酷樂雞腿桶」送「滋汁腿排桶」好康優惠。圖／拿坡里提供

編輯推薦

拿坡里 炸雞 買一送一 雞排

相關新聞

炸雞桶買1送1！拿坡里炸雞店「6支雞腿+1斤腿排」現省270元 霸氣限時28天不怕你吃

爽脆炸雞吃到4月中！拿坡里生日慶才剛結束，緊接著又推出炸雞店限定「炸雞桶買一送一」的霸氣優惠，活動時間長達近一個月，炸雞控連兩個月爽嗑，簡直不要太幸福了！

爽嗑大餐不加價！ 4大飯店「異國Buffet美食節」 凱菲屋泰過癮週週抽iPad、JR東日本晚晚餐買一送一

爽嗑大餐不加價！ 4大「飯店Buffet美食節」 凱菲屋泰過癮週週抽iPad、JR東日本晚晚餐買一送一

獨／山楂烏龍來了！台北迎首間「茶之魔手」 店址、開幕時間曝光

台北也喝得到「茶魔」了！南台灣知名手搖飲「茶之魔手」日前傳出即將北上的消息，已經引起粉絲們的熱烈討論。3月20日晚間，茶...

15種造型！藏壽司「BT21扭蛋」限定登場　粉絲快衝

粉絲們注意！藏壽司全新「BT21 扭蛋」即將於3月29日登場。此次集結KOYA、RJ、SHOOKY 、MANG、CHIM...

炸雞接著吃！頂呱呱「超殺激省4組合」限時5天 爽嗑「6塊台式薄皮嫩雞」荷包不哭哭

炸雞接棒繼續吃！拿坡里生日慶「199元大披薩、炸雞桶」最後一天，最台速食「頂呱呱」接力祭出激省優惠，招牌呱呱包加炸雞只要99元，炸雞控還有「炸雞＋雞腿」組合優惠價，現省近百元，直接再吃5天。

必勝客又在玩食物？獵奇新品「草仔龜比薩」成品照外流 網看傻：員工好可憐

必勝客又在玩食物？獵奇新品「草仔龜比薩」成品照外流 網看傻：員工好可憐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。