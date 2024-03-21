炸雞桶買1送1！拿坡里炸雞店「6支雞腿+1斤腿排」現省270元 霸氣限時28天不怕你吃
爽脆炸雞吃到4月中！拿坡里生日慶才剛結束，緊接著又推出炸雞店限定「炸雞桶買一送一」的霸氣優惠，活動時間長達近一個月，炸雞控連兩個月爽嗑，簡直不要太幸福了！
炸雞店限定要注意！拿坡里繼生日慶後，抓緊餘熱放大招，於全台拿坡里炸雞專賣店推出消費者最愛的「炸雞桶買一送一」超殺好康，即日起至4/17，到炸雞專賣店購買「6支酷樂雞腿桶」即贈「滋汁腿排桶」，兩桶滿滿炸雞只要390元（原價660元），現省270元，開嗑現點現炸的多汁微辣雞腿與腿排，爽度超逆天。
除了拿坡里炸雞外，「繼光香香雞」同樣宣布，廣受饕客好評的「原味雞排」自即日起於全門市開賣，外酥內嫩、厚實爆汁的現炸台式雞排，熱熱吃最過癮，100元享受大口吃肉的爽快感。
拿坡里炸雞專賣店「炸雞桶買一送一」優惠資訊
活動門店：炸雞專賣店限定
優惠期間：即日起～4/17
優惠內容：買【6支酷樂雞腿桶】送【滋汁腿排桶】特價390元（原價660元）
備註：口味皆為微辣；優惠規則以業者公告為準
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