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真的喝得到！ 清心福全愚人節隱藏版「珍珠白」 員工傻眼曝光內容物

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Threads＠jw_o429、清心福全粉專
圖／翻攝Threads＠jw_o429、清心福全粉專

迎接即將到來的愚人節，近日被爆料的必勝客「芝心蛇圈圈」引起熱烈討論之後，又有業者的為了吸引消費者帶來研發新產品了！ 手搖飲業者清心福全最近就被內部員工意外先曝光新品「珍珠白」，內容物就是「珍珠＋白開水」，消息一出瞬間引熱議。

網友在Threads發文分享一張截圖，只見左上角寫著愚人節限定3/30至4/3，商品圖出現玻璃杯+珍珠+冰塊水的畫面，海報標題寫著「珍珠白」，文內還標示著此產品的製作方式「珍珠2匙+6分冰+5分糖，以及開水7分滿」，最後再倒入紙杯中，讓原PO忍不住驚呼「清新新品，在跟我認真嗎？」

圖／翻攝Threads＠_.7nyp_
圖／翻攝Threads＠_.7nyp_

清心福全今（23日）正式於官方粉專PO出「珍珠白」相關聲明，寫著「這次最好的玩笑，一定是喝到【珍珠白】的開懷大笑」，透露一杯珍珠白的價格有30元、35元兩種，飲品有依照區域標價，實際價格以各個門市販售為主，並且更意外地宣告從明天(3/24)開始「珍珠白」正式上市！。

看見此消息的網友紛紛笑說，「認真嗎」、「愚人節限定，買去整人」、「現在是在跟必勝客比賽，看誰出的新品爛嗎」、「有朋友真的只喜歡吃珍珠，應該滿適合他們的」，也釣出有經驗的網友表示「我小時候有一間飲料店有出『珍珠水』，就是糖水加珍珠，我覺得蠻好喝的」。

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