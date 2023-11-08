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知名泡芙店「品好乳酪」無預警倒閉！ 員工爆「欠薪2個月」老闆證實：關閉所有店面

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝品好乳酪臉書
圖／翻攝品好乳酪臉書

發跡自高雄的「品好乳酪」廣受歡迎，未料如今傳出全台8間店都無預警停業，10月初卻爆出積欠員工薪資的狀況，10月底悄悄關閉全台所有店面，就連臉書粉專也關閉留言。事情爆發後被網友放到Dcard、PTT上，引發不少的討論，對於老闆突關閉全台灣所有的店面，讓不少網友相當訝異。

圖／翻攝品好乳酪臉書
圖／翻攝品好乳酪臉書

「品好乳酪」主打100%日本乳酪使用，發跡高雄，隨後在全台開設8間門市，除了乳酪蛋糕布丁等備受好評，udn聯合新聞網也曾報導掀起話題的「皮蛋泡芙」，吃過的人都相當滿意，就連店員也直言老闆用料可說全台灣最頂。

圖／翻攝品好乳酪臉書
圖／翻攝品好乳酪臉書

近日有網友在Dcard上發問，表示自己吃到朋友送的乳酪，覺得很好吃，因此想自己去買，到了現場發現沒開店，上網一查更是顯示暫停營業，詢問朋友後，對方卻說上次購買時就被店員告知「當天是最後一天」，卻沒有說原因。

圖／翻攝dcard
圖／翻攝dcard

文章下方隨即有多名自稱是品好乳酪員工的網友表示「老闆2個月沒發薪水囉，拖到最後還在談偉大的理想，有許多好員工直到最後都還信任老闆並幫忙善後，沒想到卻是這種結果」、「老闆拖到最後一刻才告知員工情況」、「我員工親屬，老闆沒資金還想拓展二店，花幾百萬買新系統、拍抖音、買公車廣告，結果沒錢付薪水，跟員工說10月底停業，也沒對外公告」、「資深員工說老闆早就不是第一次，遲發薪水次數很多」、「不僅欠薪，還欠房租、水電、廠商、貨運、銀行一堆錢」。

圖／翻攝dcard
圖／翻攝dcard

根據《ET新聞雲》報導，老闆證實將關閉全台灣的所有店面，包括最初發家的高雄旗艦店。欠薪部分已經請律師協助處理，但如今輿論也讓他們無法繼續營運，只能走相關程序。

全台門市無預警歇業消息曝光，不少人得知後訝異不已：「超愛他們泡芙說」、「也太突然了」、「泡芙很好吃」、「臉書經營的滿用心的 沒想到」、「我10月底才去買過耶」、「上個月還吃欸」。

圖／翻攝品好乳酪臉書
圖／翻攝品好乳酪臉書

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泡芙 歇業 蛋糕 布丁

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