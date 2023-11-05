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爆紅60元吃到飽變調！ 鄰居揭浪費醜態「狂夾魚肉吃不完」：饒了闆娘吧

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝●【爆廢公社二館】●臉書社團
圖／翻攝●【爆廢公社二館】●臉書社團

台灣人特別愛貪小便宜嗎？ 日前有網友分享一間高雄60元內用吃到飽的自助餐店，據了解老闆娘是因為不想要浪費食物才推出這活動，實在超佛心。不料，爆紅後吸引許多人朝聖，結果出現一堆人瘋狂亂夾，最後吃不完只能全部丟掉，讓店家的美意瞬間變調，連鄰居也看不下去，揭開老闆娘的難處。

日前一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，分享高雄大寮一間自助餐，只見他夾了4菜、4肉加白飯竟只要60元，讓其他人全都驚呼「全台最佛」，導致網友紛紛前來朝聖。

圖／翻攝●【爆廢公社二館】●臉書社團
圖／翻攝●【爆廢公社二館】●臉書社團

自助餐爆紅後，有鄰居更新後續，原先老闆娘為了不浪費食物才推出這個活動，但現在客人到了活動時間狂夾大魚大肉卻吃不完，造成浪費，他表示自己是闆娘的鄰居，跟闆娘完全不認識，她目前是騎虎難下，而他比較雞婆把現況分享給大家知道，闆娘忙了一整天沒賺錢還賠錢，無奈喊「請大家饒了闆娘吧！」

貼文PO出後，網友同聲譴責紛紛表示，「貪小便宜的人真的是很糟糕」、「一堆貪心的人類」、「醜陋的人性」、「把資源留給有需要的人吧」、「人性啊，真的悲哀」、「不要低估台灣貪小便宜心態的恐怖」。還有人提建議，「加規定或者提高價格了」、「售完不補，浪費需補價」、「建議闆娘，浪費食物的罰錢，不然原本的本意都沒了」

圖／翻攝●【爆廢公社二館】●臉書社團
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