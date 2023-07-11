快訊

評／法律無法解決性騷問題？心理師：關鍵在這項長期教育缺失

畫面駭人！曼谷施工中高架橋突然倒塌 發出轟隆巨響至少1死10傷

難忍北科大學生挨罵 醫重批「白飯之亂」：台灣沒競爭力原因

都市傳說甜點！爆紅「皮蛋肉鬆泡芙」限時回歸　把握「這四天」手刀先預訂

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／品好乳酪粉絲頁
圖／品好乳酪粉絲頁

先前掀起話題的「皮蛋泡芙」重出江湖！有著「都市傳說甜點」之稱的皮蛋泡芙限時回歸，甜點專賣「品好乳酪」把皮蛋及肉鬆放進可口泡芙中，意外爆紅引發熱議，並將於7/13至7/16強勢開賣，還沒挑戰過的朋友得把握機會啦！

圖／品好乳酪粉絲頁
圖／品好乳酪粉絲頁

品好乳酪「皮蛋肉鬆泡芙」將自7/13起至7/16回歸販售，泡芙殼外酥內軟，內餡加入半顆皮蛋及肉鬆，搭配香草、乳酪歐蕾卡士達，口感滋味意外和諧，聽說吃過都誇「驚為天人的美味」。店家預計這兩天將結單，建議欲購買皮蛋肉鬆泡芙的朋友先行預訂，以免撲空喔！

圖／品好乳酪粉絲頁
圖／品好乳酪粉絲頁

此外，品好乳酪也透露，本週六7/15將至「一起回到17歲-Youtube創作者園遊會」擺攤，現場同步販售皮蛋泡芙，台北人可以嘗鮮衝一波。詳情可見品好乳酪粉絲頁

圖／品好乳酪粉絲頁
圖／品好乳酪粉絲頁

延伸閱讀：

吃喝一整天！BELLAVITA「盛夏CHILL海海」：美食廣場消費滿千送百，火鍋、海鮮到冰淇淋統統有

喚起少女心！迷客夏「樂桃農場」粉嫩新登場，打造４款水蜜桃果茶飲，加碼再推無負擔新配料

泡芙 甜點

相關新聞

都市傳說甜點！爆紅「皮蛋肉鬆泡芙」限時回歸　把握「這四天」手刀先預訂

先前掀起話題的「皮蛋泡芙」重出江湖！有著「都市傳說甜點」之稱的皮蛋泡芙限時回歸，甜點專賣「品好乳酪」把皮蛋及肉鬆放進可口泡芙中，意外爆紅引發熱議，並將於7/13至7/16強勢開賣，還沒挑戰過的朋友得把

喚起少女心！迷客夏「樂桃農場」粉嫩新登場，打造４款水蜜桃果茶飲，加碼再推無負擔新配料

蜜桃控快看！迷客夏將於7/12推出全新水蜜桃系列飲品「樂桃農場」，攜手社會企業卡維蘭KAVIILAND，以公平交易機制採購偏鄉小農的水蜜桃，打造清爽系四款果茶飲。此外，本次還邀請聲林之王人氣歌手為品牌

賺到了！全家「Bug版本」霜淇淋掀熱議　原PO一吃：驚為天人

全家霜淇淋最新一檔口味是「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」，不少人自開賣起就買過好幾次，也會在臉書社團分享購買及品嘗心得。近日，有名網友分享自己意外買到的「綜合口味」，竟是兩款最新口味的組合，原PO吃了一口表

星巴克「買一送一」又來了！連續三天、每天限時9小時

這次連續爽喝三天！星巴克宣布7月10日至12日連續三天，推出「集團同慶活動．好友分享日」「買一送一」優惠，活動期間上午1...

思樂冰悄悄開賣了！ 7-EVELEN思樂冰「嘗鮮價、口味曝光」 網友嗨問「哪間門市」全台陸續新增中

炎炎夏日，網友最期待的思樂冰終於有好消息傳出！ 日前7-ELEVEN將思樂冰再度回歸時，只有「7-ELEVEN總部門市」開賣，而近期已有眼尖的網友在各地超商看到思樂冰機器，連「嘗鮮價與口味」也跟著一一曝光，迅速引起熱議。

３家芒果新滋味！ 千葉火鍋芒果+青蛙同上桌、發發聯手什利抹茶芒果飲、白狐院6芒果味華夫餅

３家芒果新滋味集合！ 千葉火鍋芒果+青蛙同上桌、發發聯手什利抹茶芒果飲、白狐院芒果鬆餅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦