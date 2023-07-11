都市傳說甜點！爆紅「皮蛋肉鬆泡芙」限時回歸 把握「這四天」手刀先預訂
先前掀起話題的「皮蛋泡芙」重出江湖！有著「都市傳說甜點」之稱的皮蛋泡芙限時回歸，甜點專賣「品好乳酪」把皮蛋及肉鬆放進可口泡芙中，意外爆紅引發熱議，並將於7/13至7/16強勢開賣，還沒挑戰過的朋友得把握機會啦！
品好乳酪「皮蛋肉鬆泡芙」將自7/13起至7/16回歸販售，泡芙殼外酥內軟，內餡加入半顆皮蛋及肉鬆，搭配香草、乳酪歐蕾卡士達，口感滋味意外和諧，聽說吃過都誇「驚為天人的美味」。店家預計這兩天將結單，建議欲購買皮蛋肉鬆泡芙的朋友先行預訂，以免撲空喔！
此外，品好乳酪也透露，本週六7/15將至「一起回到17歲-Youtube創作者園遊會」擺攤，現場同步販售皮蛋泡芙，台北人可以嘗鮮衝一波。詳情可見品好乳酪粉絲頁。
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