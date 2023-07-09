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吃喝一整天！BELLAVITA「盛夏CHILL海海」：美食廣場消費滿千送百，火鍋、海鮮到冰淇淋統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／BELLAVITA 寶麗廣塲粉絲頁
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百貨公司吹冷氣吃美食！位於台北信義區的「BELLAVITA 寶麗廣塲」自即日起至7/31推出「盛夏CHILL海海」活動第二彈，只要在美食廣場消費滿千，即可兌換100元美食抵用券，火鍋、韓式豆腐煲、養生蔬食、美式漢堡統統有，從正餐吃到下午茶都沒問題。

圖／BELLAVITA 寶麗廣塲粉絲頁
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圖／BELLAVITA 寶麗廣塲粉絲頁
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BELLAVITA 寶麗廣塲推出「盛夏CHILL海海」活動第二彈，即日起至7/31，凡於BELLAVITA B2美食廣場當日單筆消費滿1,000元，即可至B1客服中心兌換100元美食抵用券，每日數量有限，兌完為止。

BELLAVITA 寶麗廣塲地下二樓的美食廣場除了有總裁牛肉麵、豆腐村、靜園粵式海鮮餐廳、HALEAKALA美式漢堡外，還有網紅咖啡廳成真咖啡、手作乳酪蛋糕及義大利冰淇淋甜點午茶，消暑輕食、點心一應俱全。夏日炎炎，邊吹冷氣邊吃美食，正是一大享受呀！

圖／BELLAVITA 寶麗廣塲粉絲頁
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