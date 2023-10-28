咬一口狂嘔！ 基隆百年糕餅店「芋泥球吃出蟲」 他以為咬到錫箔紙

老字號糕餅店出包了！ 以芋頭系列產品聞名的基隆老字號糕餅店，近日有苦主在臉書社團透露，一口咬下去芋泥球的瞬間有異物感，吐出來才發現是一隻「深色的蟲子」，讓網友嚇傻了。事後表示聯繫店家後得到妥善處理，但心理有陰影不敢也不敢再吃，發文提醒顧客「購買前請三思」。

店家主打芋泥球商品。圖／翻攝自店家臉書

基隆某家老字號糕餅店，口感綿密的芋泥球是不少外地遊客必買伴手禮。日前傳出「芋泥球有蟲屍」的情況，當事人在臉書社團《爆料公社》發文，一張照片能看見在衛生紙上包著一隻黑色小蟲，並透露原本以為咬下去脆脆的口感，是因為咬到錫箔紙，沒想到吐出來竟是完整的蟲，讓他瞬間崩潰。

原PO表示，將加料的芋泥球拍照存證後，自己也去看了一下該店的Google評論，發現品管似乎有大問題，並補充跟商家聯絡的後續，「商家看過照片後，說要寄回該東西讓他們師父檢查具體是什麼，可惜我當下因咬破蟲受到驚嚇又要顧兩個幼兒，慌亂之中拍完照馬上丟了。雖商家表示要寄常溫跟賠償該商品金額，但因心理有陰影不敢再吃他們的東西，只答應賠償方案並告訴商家務必要落實品管」。

圖／翻攝自爆料公社

由於原PO並未保存證據，加上店家也同意賠償，此事就暫告一段落，但貼文曝光後引起熱烈討論，網友們也馬上從「糕餅店」、「基隆」、「芋泥球」等關鍵字搜找，進一步推敲出「百年糕餅店」的真實身分。

不少網友看了也驚訝留言「嚇死人」、「通常這種文沒詳細証據我都不相信的，不過這次我怎麼感覺可信度很高」、「店家是百年老店不會把名譽拿來開玩笑，相信店家會更注意以後的品管」，也有不少人歪樓笑稱「店家居然沒有註明這是葷的」「秘製蛋白質口味」。

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