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掰掰了！全台唯一「IKEA Café」驚傳歇業 11/19結束營業 網不捨：太可惜了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝IKEA 宜家家居 新店店粉專、記者陳立儀／攝影
圖／翻攝IKEA 宜家家居 新店店粉專、記者陳立儀／攝影

跟大家說再見了！全台唯一新店店IKEA Café昨（27）日宣布即將於11/19結束營業，消息曝光後引起網友們不捨留言「太可惜了」、「好可惜喔，有很多在那的回憶」。

圖／翻攝IKEA 宜家家居 新店店粉專
圖／翻攝IKEA 宜家家居 新店店粉專

北台灣首間IKEA Café，除了提供甜點與沙拉之外，還有獨家餐點包括各式熱壓帕尼尼、最夯的氮氣咖啡與紅茶，更包括各式貝果、UTZ認證咖啡與各式茶品等。店內座位更提供了充電插座，十足便利性被上班族喻為「有插座的不限時咖啡館」。

IKEA新店店擁有北台灣首間IKEA Café，共有165個座位。記者陳立儀／攝影
IKEA新店店擁有北台灣首間IKEA Café，共有165個座位。記者陳立儀／攝影

「IKEA 宜家家居 新店店」臉書粉專於27日發文「IKEA Café 將於11/19跟大家說再見！」，表示從2019年5月至今，在這溫馨如家的咖啡廳共同擁有滿滿珍貴的回憶，確定於2023年的11月即將畢業了，歡迎大家Tag曾經一起來過IKEA Café的親朋好友，把握11月畢業前夕來這裡聚聚。

圖／翻攝IKEA 宜家家居 新店店粉專
圖／翻攝IKEA 宜家家居 新店店粉專

貼文曝光後，引起大批粉絲們不捨，網友們紛紛留言「我們的回憶沒了…」、「為什麼，好可惜喔，很喜歡這家咖啡廳呢」、「IKEA Café 竟然要畢業了，這是很棒的地方」、「好可惜，有插座的不限時咖啡館」、「好喜歡café的類包廂座位跟氮氣紅茶」。

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