比大王具足蟲更狂！ 拉麵公子最新力作「巨妖墨魚麵」 萬聖加碼「火烤爆漿眼珠」

拉麵公子又有最新力作！ 在2023年5月推出一碗要價1480元「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，引發全台熱烈討論甚至還登上CNN。如今「拉麵公子」再度釋出新招，整隻大章魚加入拉麵中的「北海巨妖墨魚拉麵」，同時配合萬聖節推出驚嚇版，照片曝光後嚇壞不少網友。

圖／翻攝拉麵公子粉專

拉麵公子日前透過臉書粉專宣布推出特殊限定口味拉麵為「深淵克蘇魯北海巨妖黑蘭姆酒濃厚黑咖哩墨魚拉麵」，並公開此次加入拉麵的特殊食材，為一隻1斤重以上的大章魚，碗中的麵條和濃湯皆呈現黑色，並限定一天、限量20碗、一碗賣666元，讓饕客嚐嚐鮮。因製作拉麵使用了墨魚汁，店家也建議民眾不要穿白色或淺色衣物光顧，避免被墨魚汁噴濺。

圖／翻攝拉麵公子粉專

而27日再宣布推出萬聖節限定宵夜場的「北海巨妖黑蘭姆酒濃厚黑咖哩墨魚拉麵」，從27日晚間8點開始，每天4小時、限量25碗、為期5天的活動，售價400元。與一般款不同的是，除了紫色的溏心蛋外，店家加入了看起來就像眼珠的魷魚嘴、豬腳筋、螺肉以及豬上顎（天梯）等食材，正中央還有一顆大眼珠瞪著顧客。

店家表示這些都是為配合萬聖節題材所特別製作的配料，其中眼珠名為「火烤爆漿眼珠」，口感保證口感相當Q彈，強調一定要一口吃下去，不要只咬一半，不然會噴的到處都是，更打趣說是「吃下去口腔會充滿眼淚的味道」。

圖／翻攝拉麵公子粉專

照片曝光後隨即網路瘋傳，掀起拉麵迷們紛紛討論「只有公子可以超越公子」、「這太誇張了，不能錯過」、「拉麵公子又出驚人拉麵了」，有人立刻開心揪團準備前往朝聖，但不少網友直言：「這次我真的不行」、「看到那眼珠嚇到」、「san值瞬間歸零了」、「先不要」、「這我不敢吃」、「要不是我咬不動，我想吃這個」。

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