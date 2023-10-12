確定了！麥當勞「全球版APP」10月26日上線 再祭「2大超殺回饋」

真的要來了！麥當勞曾於9月底透露「麥當勞APP新版即將登場」，引起消費者關注與期待。據《ETtoday新聞雲》報導，麥當勞釋出最新消息，「全球版APP」預計自10/26正式上線，並祭出「2大超殺回饋」。

示意圖／本報資料照片

為提升便利度與提供多元的消費服務，速食龍頭麥當勞將於10/26起正式引進「全球版APP」，同時曝光「2大超殺回饋」，包含「消費1元賺1個M Point」，凡為會員至門市或歡樂送消費每1元即賺1個M Point，累積的M Point可於APP兌換免費商品回饋券；以及「週週送優惠券」，門市、自助點餐機、得來速皆適用。值得注意的是，麥當勞全球版APP須重新下載並加入會員，可於臨櫃先掃會員再結帳。

至於現有麥當勞APP內之優惠券最後發送日為10/22、最後兌換日為10/25；積分之最後發送日則為10/25、10月積分最後兌點日為12/20，而自10/26起，點數商城兌換則轉至麥當勞官方LINE帳號。相關訊息可見麥當勞官網。

麥當勞推出「麥當勞LINE官方帳號」。圖／麥當勞提供

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