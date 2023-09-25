麥當勞新版APP將登場！優惠券、點數兌換時限1次看 網曝「一招」輕鬆換
麥當勞新版APP要來了！麥當勞於門市悄悄放上公告，透露「麥當勞APP新版即將登場」，並在現有APP上推送相關提示，包含優惠券及積分的發送與兌換時限。而日前也有網友發現點數換餐功能被強制移至麥當勞LINE官方帳號，引起網友熱議。
麥當勞新版APP將登場，據《ETtoday新聞雲》報導，麥當勞表示「即將引進全球版APP並提供全新功能、多項優惠」，待內部測試完畢並完成最後確認後，會正式公布上線時間與相關內容。另同步提醒消費者，當前APP內的優惠券最後發送日為10/22、最後兌換日為10/25；積分之最後發送日則為10/25、10月積分最後兌點日為12/20。
而該消息一曝光，即有網友表示「換商品綁LINE，增加難度了」、「這樣玩不累嗎」。此外，也有熱心網友分享，可以至櫃台出示QRcode進行點數兌換，但有部分APP專屬優惠可能無法適用此辦法，需要向工作人員確認。相關內容可見麥當勞官網。
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