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麥當勞蛋捲冰淇淋大賞！韓國「草莓冰淇淋」夢幻回歸 新加坡最新「抹茶冰淇淋」絲滑開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／McDonald's Singapore IG、摘自IG@muck_mimi
圖／McDonald's Singapore IG、摘自IG@muck_mimi

草莓蛋捲冰淇淋回歸！曾席捲社群的韓國麥當勞「草莓蛋捲冰淇淋」再度開賣，顏色粉嫩讓人少女心爆發，蛋捲冰淇淋口感綿密滑順，一口融在嘴裡化成草莓牛奶。除了韓國麥當勞，新加坡麥當勞則最新推出「抹茶蛋捲冰淇淋」，吸引不少抹茶控朝聖嘗鮮。

韓國麥當勞「草莓蛋捲冰淇淋」。圖／摘自IG@muck_mimi
韓國麥當勞「草莓蛋捲冰淇淋」。圖／摘自IG@muck_mimi

麥當勞「蛋捲冰淇淋」多年來深受顧客喜愛，濃郁香草味及絲滑口感，銅板價就能滿足，一直是甜品中的人氣首選。而韓國麥當勞曾推出的「草莓蛋捲冰淇淋」被網友讚爆，同步帶著「草莓冰炫風」華麗回歸，選用等級第一的新鮮牛奶及草莓果汁製成，甜而不膩，不論是下午還是飯後吃上一支都超享受。

韓國麥當勞「草莓蛋捲冰淇淋」及「草莓冰炫風」強勢回歸，圖／韓國麥當勞官網
韓國麥當勞「草莓蛋捲冰淇淋」及「草莓冰炫風」強勢回歸，圖／韓國麥當勞官網

此外，繼廣受好評的「Hershey’s巧克力蛋捲冰淇淋」後，新加坡麥當勞最新推出「抹茶蛋捲冰淇淋」，香草味與抹茶香融合，不僅吃得到有如奶油般的絲滑口感，抹茶也綜合了冰淇淋甜味，順口沒話說。值得注意的是，抹茶冰淇淋只在新加坡麥當勞甜品站販售，想吃要注意囉！

新加坡麥當勞「Hershey’s巧克力蛋捲冰淇淋」受到顧客喜愛。圖／McDonald's Singapore IG
新加坡麥當勞「Hershey’s巧克力蛋捲冰淇淋」受到顧客喜愛。圖／McDonald's Singapore IG

新加坡麥當勞最新推出的「抹茶蛋捲冰淇淋」。圖／McDonald's Singapore IG
新加坡麥當勞最新推出的「抹茶蛋捲冰淇淋」。圖／McDonald's Singapore IG

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