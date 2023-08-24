快訊

台灣Burberry員工私下IG公審VIP！男星未消費遭嗆：是不是有錢人？

午後雷陣雨範圍擴大！15縣市大雨至晚上 注意雷擊強風

賴品妤指控記者推人發臉書「討拍」？藍議員放影片批：假摔仔

肯德基超狂「通關優惠碼」！ 7小點買一送一、66元下午茶、炸雞蛋撻桶369元 最高現省4020元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／肯德基提供
圖／肯德基提供

速食控快追！ 除了麥當勞日前推出夏季優惠券肯德基最新公布開學季優惠券方案，內容包括買一送一、66元的銅板下午茶、109元起的個人餐、259元起的雙人餐、275元起的多人餐，還有頗受歡迎的129元起的青花椒專區，另外還有預定快取的加1元送炸雞、加1元送蛋撻等等，活動時間從2023年8月26日開跑，限時一週，開學省錢大作戰就靠它！

肯德基針對開學季，搶先推出「開學季揪團大禮包」優惠攻略，自8/26起至9/3限時開賣，不僅有買一送一多款開胃小點、66元銅板價享午茶、超多人氣套餐優惠組合 (個人獨享、雙人共享、多人分享)、還有經典青花椒系明星產品強檔入列，多重選擇一次滿足，活動期間最高現省4,020元。

連續7天下殺5折起優惠，除了有7小點「買一送一」，含小薯、上校雞塊、玉米濃湯、芒果百香果大福、冰淇淋大福，通通買一送一開吃；「66元下午茶」套餐，一次吃「蛋撻、薯條、飲料」下殺52折；還有最划算的中元保庇桶，爽吃「咔啦脆雞x6＋原味蛋撻x6」才369元；蔥麻上癮中元桶，大嗑「蔥動花麻脆雞x3＋咔啦脆雞x2＋QQ球＋原味蛋撻x6」只要379元。

還有個人套餐109元爽吃、雙人餐259～399元，另外選用「官網預訂快取或手機掃碼店內QR code點餐」，還能享受購買套餐或桶餐加碼促銷優惠，「加1元」多1件蛋撻或多1件炸雞的超值好康。

圖／肯德基官網
圖／肯德基官網

圖／肯德基官網
圖／肯德基官網

圖／肯德基官網
圖／肯德基官網

圖／肯德基官網
圖／肯德基官網

圖／肯德基官網
圖／肯德基官網

詳情請見肯德基KFC優惠券官網

延伸閱讀：

中元普渡最省心組合！ 麥當勞「F34優惠餐」、達美樂「普渡披薩」、漢堡王「三牲漢堡+三牲香」

2023必比登平價素食推介！ 全台第4家、台北新進「季風 Monsoon」純素料理愛好者必嚐鮮

買一送一 肯德基 下午茶 炸雞

相關新聞

眼球地震！全台「最頂奢滷肉飯」整隻龍蝦趴碗上，每日限量三碗，雙北人不怕痛風先開吃

史上最蝦趴！極盛滷肉飯強勢登場，主打傳統滷豬腳的「歐買尬豬霸王豬腳飯專賣」除了招牌豬腳及各式古早味小菜外，台灣人最愛的滷肉飯也是人氣品項，沒想到店家更霸氣推「豪華軟殼龍蝦海膽滷肉飯」，將一整隻龍蝦擺在

全家便利商店攜手「solo pasta」推2款義大利麵新品！「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」超商首見

義大利麵為全球最受歡迎美食之一，全家便利商店自2003年開賣義大利麵，20年來引領義大利麵全民化風潮，更練就「麵體、製程...

肯德基超狂「通關優惠碼」！ 7小點買一送一、66元下午茶、炸雞蛋撻桶369元 最高現省4020元

速食控快追！ 除了麥當勞日前推出夏季優惠券，肯德基最新公布開學季優惠券方案，內容包括買一送一、66元的銅板下午茶、109元起的個人餐、259元起的雙人餐、275元起的多人餐，還有頗受歡迎的129元起的

就愛吃肉肉！和牛漢堡排新開店 餐酒館「日本A5和牛角切」免費送

【旅奇傳媒/編輯部報導】日本美食「漢堡排」近日在台灣颳起一股炫風，除了橘焱胡同新品牌插旗松江南京商圈，推出甫開幕的「焱の挽肉」新品牌之外，喜愛吃肉肉的饕客，也可以把握近期各餐廳推出的優惠、新菜，品嘗最

訂金650！漢堡排「挽肉と米」開放線上預訂　25日開搶

來自日本的人氣漢堡排「挽肉と米」自7月14日正式登台，並於每日吸引大量排隊登記的民眾。根據挽肉と米的最新公告，自9月起將...

滿滿濃郁蝦味！北海道「一幻拉麵」快閃高雄

喜歡吃拉麵嗎？來自日北北海道，以甜蝦頭湯底著稱的「一幻拉麵」近日宣佈，將於近期於高雄承億酒店快閃登場。對於高雄的拉麵控而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦