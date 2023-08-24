肯德基超狂「通關優惠碼」！ 7小點買一送一、66元下午茶、炸雞蛋撻桶369元 最高現省4020元

速食控快追！ 除了麥當勞日前推出夏季優惠券，肯德基最新公布開學季優惠券方案，內容包括買一送一、66元的銅板下午茶、109元起的個人餐、259元起的雙人餐、275元起的多人餐，還有頗受歡迎的129元起的青花椒專區，另外還有預定快取的加1元送炸雞、加1元送蛋撻等等，活動時間從2023年8月26日開跑，限時一週，開學省錢大作戰就靠它！

肯德基針對開學季，搶先推出「開學季揪團大禮包」優惠攻略，自8/26起至9/3限時開賣，不僅有買一送一多款開胃小點、66元銅板價享午茶、超多人氣套餐優惠組合 (個人獨享、雙人共享、多人分享)、還有經典青花椒系明星產品強檔入列，多重選擇一次滿足，活動期間最高現省4,020元。

連續7天下殺5折起優惠，除了有7小點「買一送一」，含小薯、上校雞塊、玉米濃湯、芒果百香果大福、冰淇淋大福，通通買一送一開吃；「66元下午茶」套餐，一次吃「蛋撻、薯條、飲料」下殺52折；還有最划算的中元保庇桶，爽吃「咔啦脆雞x6＋原味蛋撻x6」才369元；蔥麻上癮中元桶，大嗑「蔥動花麻脆雞x3＋咔啦脆雞x2＋QQ球＋原味蛋撻x6」只要379元。

還有個人套餐109元爽吃、雙人餐259～399元，另外選用「官網預訂快取或手機掃碼店內QR code點餐」，還能享受購買套餐或桶餐加碼促銷優惠，「加1元」多1件蛋撻或多1件炸雞的超值好康。

圖／肯德基官網

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詳情請見肯德基KFC優惠券官網

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