2023必比登平價素食推介！ 全台第4家、台北新進「季風 Monsoon」純素料理愛好者必嚐鮮

吃素的朋友們可以嚐鮮了！ 迎接下周的2023臺灣米其林指南之前，全台「米其林必比登推介2023」名單搶先公布入選的139家店家名單，其中在台北公布的推介店家中，一家新進榜的「季風 Monsoon」提供了素食料理，主打以客家家鄉食材來製作純素料理，同時也成為歷屆必比登推介名單中提供素食料理的第4家店！

圖／翻攝Monsoon臉書

「季風 Monsoon」素食餐廳位於台北士林，是間預約制餐廳，主廚跳脫了傳統框架，以家鄉食材融入客家飲食文化，製作出一道道純素料理，全面蔬食製作，呈現出令人感動的精緻美味。例如一道著名的「湯圓的自由式」，擺脫湯圓必得有湯的印象，把每一顆湯圓煎到上色，近似熱炒的方式呈現，無不令饕客感到驚奇。

圖／翻攝Monsoon臉書

圖／翻攝Monsoon臉書

季風 Monsoon從米其林必比登眾多的葷食餐廳推薦名單中出線，其實歷屆名單中還有3間素食餐廳值得關注，例如台北的「祥和蔬食料理」是間偏向重口味的川菜素食餐廳，以塔香脆腸和臭豆腐為其招牌。台中「曙光居」的辣太極由黑白木耳為主，有外頭吃不到的香麻美味；而台北的「臭老闆臭豆腐」的招牌清蒸臭豆腐，豆腐Q嫩帶有吸飽藥材和薑香的香濃湯汁，十足清爽令人胃口大開！

祥和蔬食餐廳。圖／取自米其林指南官網

辣太極。圖／翻攝台中-曙光居蔬食料理

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