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亞洲6地飲食台灣墊底？黃明志評台灣「特色有點重」 網不認同：食物很主觀

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／本報資料照片
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歌手黃明志在Youtube頻道分析最適合旅遊的國家，從飲食、景點、交通等方面進行評比。而有網友看到該分享後在PTT發問，吸引許多網友回應，特別是對於飲食部分，不少網友認為「食物都很主觀」，因此對於黃明志的評價持保留態度。

圖／摘自PTT
圖／摘自PTT

歌手黃明志在影片中分析亞洲6地在飲食、景點等多方面的優缺點，其中提到台灣飲食部分，他認為台灣飲食「特色有點重」，像是鴨血、豬血糕等。對此，有網友至PTT發問，他表示對於黃明志的評價「接受並理解」，但也引來多方不同的聲音，有網友覺得「台灣也有蠻頂的中餐廳」、「台灣有蚵仔煎、台式熱炒牛肉麵」，台灣也有多種具有自己特色又好吃的美食。

此外，也有網友不認同，表示「外國人不知道不代表這東西不好吧」、「不客觀的排行有什麼好評論的？」畢竟味覺感受較屬主觀評價，一種食物的好吃與不好吃還是看個人。

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