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麥當勞APP「父親節刮刮樂」來了！一日限定「六大人氣品項買一送一」刮起來
大家最愛的麥當勞APP優惠來了！即將迎來一年一度的父親節，麥當勞APP再度於8月8日當天推出刮刮樂優惠活動，只要簡單動動手指，就有機會抽到指定品項買一送一，主餐、附餐與冰品都囊括其中，父親節準備買一送一開吃啦！
麥當勞常於節日祭出APP刮刮樂活動，本月也將於8/8推出一日限定「爸氣有禮」刮刮樂活動，凡於活動當日登入麥當勞APP即能擁有一次抽獎機會，優惠內容包含六大人氣品項買一送一，像是勁辣鷄腿堡、四塊麥克鷄塊、金黃地瓜條、大薯、蛋捲冰淇淋、OREO冰炫風等，有鹹有甜，讓你父親節買一送一輕鬆開吃。
麥當勞APP｜父親節刮刮樂活動資訊
活動時間：2023年8月8日
活動內容：活動當日於麥當勞APP完成「爸氣有禮」專屬任務，即有機會刮中勁辣鷄腿堡、四塊麥克鷄塊、金黃地瓜條、大薯、蛋捲冰淇淋、OREO冰炫風等六大品項買一送一
備註：活動相關辦法與詳情以麥當勞官方公告為準
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