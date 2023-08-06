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沒抽到香港0元機票沒關係！國泰航空重啟桃機貴賓室，爽嗑牛肉麵、雞尾酒

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／國泰航空提供
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沒有抽中免費香港機票沒關係！國泰航空重啟桃園國際機場貴賓室，並確定將於8月9日再度為台北出發的國泰會員及旅客服務。貴賓室提供熟悉的貼心服務、多樣中西美食，如道地牛肉麵珍奶及調酒，以及舒適設施，迎接旅客的到來。

圖／國泰航空提供
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貴賓室位於第一航廈4樓，一周7天營業，每日5時至20時50分，佔地379坪，可容納200人以上。貴賓室自2015年開幕以來，深受旅客讚賞，宛如置身家中的舒適空間，提供啟程前的休憩與個人工作空間。

圖／國泰航空提供
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在貴賓室裡，旅客不僅可以品嚐美味的牛肉麵、珍奶及台灣美食肉燥飯，還可品味各式餐前小點、起司、沙拉、鮮果和甜品，並在「悠然吧」享受精心調製的雞尾酒及無酒精飲品。一趟舒適、愜意的旅程即將展開！

圖／國泰航空提供
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