榴槤控暴動！ 全台獨家「金枕頭榴槤+榴槤火鍋吃到飽」 加碼爽吃愛文芒果、荔枝、哈根達斯冰淇淋

榴槤控暴動了！ 聽聞過連鎖火鍋店以芒果、荔枝、干貝、烏魚子等加料吃到飽為號召，但頭一回見聞竟有「金枕頭榴槤」吃到飽的火鍋店耶，全台共有6間分店的巴適經典麻辣火鍋，獨家推出「金枕頭榴槤火鍋吃到飽」999元，這回以泰國空運進口的金枕頭榴槤，吸引饕客上門，再加碼期間限定的枋山愛文芒果、芒果甜點、荔枝吃到飽，一定要追！

圖／跟著踢小米吃喝玩樂趣授權

日前有拉麵店推出榴槤拉麵紅遍全台，沒想到巴適經典麻辣鍋出奇推出全台獨家推出「金枕頭榴槤+榴槤火鍋」吃到飽，湯頭八選二，除了四川麻辣湯、仲夏水果雞湯、養生白味湯，還可以40元加選南洋椰奶雞湯，或者加200元選擇新上市的南洋榴槤香茅雞湯，讓人一秒嚐到東南亞風情。

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即日起，不分平假日，每人超值只要999元就能享用60種以上食材，例如肉品海鮮有澳洲黑毛和牛、台灣黑豬上肩肉、黑虎蝦、九孔鮑魚等頂級食材，副餐飲料還有牛肉醬、匈牙利紅酒、哈根達斯冰淇淋、皇室御用的TWININGS高級茶包、新鮮現拉生啤酒等，並且正值芒果產季，店家再期間限定加碼枋山愛文芒果、芒果甜點、貴妃荔枝，統統都是吃到飽哦！

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部落客踢小米提醒，由於榴槤吸引力十足，預約人數眾多，為免現場撲空，一定要提前線上訂位喔，同時，8月壽星再加碼，只要提前一日訂位，並主動告知店家欲參加8月壽星真心北海道干貝自由，當天用餐出示身分證件並加入巴適line官方好友，即享升級尊榮「真心北海道干貝自由吃到飽」。

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巴適經典麻辣鍋吃到飽

消費方式：商務消費799/人、尊榮消費999/人（此價位才有榴槤吃到飽)、兒童（小一～小六）半價、小童（4～6歲）100元、幼童（0～3歲）免費，需另計10%清潔費。

竹北巴適經典麻辣鍋

地址：新竹縣竹北市成功一街22號

電話：03-668 8246

巴適麻辣鍋林口店

地址：桃園市龜山區文化三路318號

電話：03-3280084

澎湖1號店｜巴適麻辣鍋

地址：澎湖縣馬公市六合路19號

電話：06-9261666

澎湖2號店｜巴適經典麻辣鍋

地址：澎湖縣馬公市中華路329號

電話：06-9269968

台北1號店｜辛巴適麻辣鍋

地址：台北市信義區松壽路12號5樓（ATT 4 FUN百貨5樓）

電話：02-77379784

台南｜初巴適麻辣鍋

地址：台南市東區中華東路一段88號1樓

電話：06-2086565

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