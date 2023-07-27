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身分證拿出來！ 4家「父親節餐飲優惠」 四人同行爸爸免費、Buffet全桌85折、沙朗牛排買1送1

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／台北花園大酒店、台北新板希爾頓酒店提供、翻攝TGI FRIDAYS Taiwan臉書
圖／台北花園大酒店、台北新板希爾頓酒店提供、翻攝TGI FRIDAYS Taiwan臉書

身分證拿出來！ 迎接父親節上餐廳吃大餐享優惠，新板希爾頓酒店「悅市集」享4人同行、爸爸免費吃到飽，以及身份證優惠全桌85折；台北花園大酒店餐廳也推2人同行88折優待；雲品溫泉酒店西餐廳也有4人同行、1位父親免費優惠好康；以及週五帶老爸吃TGI FRIDAYS 享沙朗牛排買一送一。

●台北新板希爾頓酒店

圖／台北新板希爾頓酒店提供
圖／台北新板希爾頓酒店提供

台北新板希爾頓酒店「悅市集全日餐廳」地中海異國海鮮料理，推出「528我愛爸」餐飲優惠活動，於8/1至8/8連續8天，只要四人同行，爸爸可享免費吃到飽，同時，8月整月份，自8/1至8/31再推身份證字號優惠，只要對中「5、2、8」其中兩個數字，即享用全桌85折優惠；另外，酒店三樓青雅中餐廳，也於8/5、8/6、8/8共三天，推出包廂10人菜單及小家庭菜單6,800元起(需兩日前預訂)。

●雲品溫泉酒店

南投雲品溫泉酒店丹彤西餐廳推出兒童節活動，並祭出2位成人帶兒童同行，兒童可享免費。圖／雲品酒店提供
南投雲品溫泉酒店丹彤西餐廳推出兒童節活動，並祭出2位成人帶兒童同行，兒童可享免費。圖／雲品酒店提供

雲品溫泉酒店歡度父親節推出，丹彤西餐廳自8/5至8/6的午餐時段，享四人同行、一位父親免費；而8/5至8/8至KEN CAN by Ken Chan中餐廳，凡有出示身分證的已婚男士，皆可免費享主廚特製港式艇仔炒帝皇蟹乙份；彩雲軒則提供已婚男士用餐享88折優惠，並享有湯品升等雞汁鮑魚精力湯；雲月舫於晚餐時段贈送每位賓客南非鮑魚乙份，以及晚餐、消夜時段消費並在FB打卡，就送特調飲品乙杯。

●台北花園大酒店

台北花園大酒店饗聚廚房。台北花園大酒店提供
台北花園大酒店饗聚廚房。台北花園大酒店提供

台北花園大酒店推出父親節優惠活動，8/4至8/8止，凡於旗下餐廳「饗聚廚房、花園thai thai及PRIME ONE牛排館」用餐消費可享2人以上同行，88折優惠，用餐消費金額滿3千元，再加贈天成文旅橄欖精油洗髮沐浴凝露與蜂蜜蘆薈潤膚乳，價值超過千元。

●TGI FRIDAYS

圖／翻攝TGI FRIDAYS Taiwan臉書
圖／翻攝TGI FRIDAYS Taiwan臉書

快帶愛吃牛排的爸爸們到TGI FRIDAYS享用，自7/28起推出每週五「沙朗牛排 買一送一」優惠，凡出示TGI FRIDAYS臉書活動畫面即可享此優惠。

需注意的是，「沙朗牛排 買一送一」優惠於活動期間的每週五適用，於2023/7/28至9/22期間，僅限英才、桃園、夢時代、林森、台南、松高、市政餐廳適用，而2023/7/28至8/18期間，則是古亭餐廳適用，而每桌每次至多買二送二，均需加收原價之10%服務費。

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