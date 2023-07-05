好市多「海鮮捲」消失十年悄回歸！蟹肉棒、蝦仁餡料爆炸多　網曝味道像「海鮮濃湯」

阿堂鹹粥在去年9月連漲兩次，虱目魚粥從180元漲價到260元，當時成為網友熱議話題。不過日前又有人發現，虱目魚肚粥從菜單上不見了，一問之下才發現，現在得點一碗180元的綜合粥，外加120元的魚肚，總共得花300元，才能點到知名的「虱目魚肚鹹粥」，讓他直呼「無法接受，再見了！阿堂鹹粥」。

2023-07-05 14:07