好市多「海鮮捲」消失十年悄回歸！蟹肉棒、蝦仁餡料爆炸多 網曝味道像「海鮮濃湯」
先前好市多牛肉捲掀起不少討論話題，受到許多會員的喜愛與支持。日前，有不少網友發現好市多熟食區出現新的品項「海鮮捲」，不過其實這款海鮮捲並非新品，而是下架近十年又再次重回市場，看到的網友表示「(海鮮捲)回來了」、「天啊！我完全不知道10年前有這個欸」。
好市多必吃熟食＋1！據IGer咪路分享，好市多「海鮮捲」消失快10年，並在日前悄悄回歸，但雞肉捲卻消失了，也讓喜愛雞肉捲的朋友哀號吃不到。好市多「海鮮捲」內餡包入滿滿蟹肉棒、蝦仁、蛤蜊肉及乳酪絲，不少網友表示吃起來口味類似「蛤蜊濃湯」，因此也特別推薦給愛喝濃湯的朋友們。
此外，已經品嘗過的網友分享口感表示「就是捲起來的海鮮披薩」、「這個蟹肉棒炸多，料很豐富」、「很像吃海鮮濃湯配麵包」。除了牛肉捲，下次也不妨試試這個歷經10年終於回歸的海鮮捲吧！
延伸閱讀：
．最新小七有思樂冰！ 7-ELEVEN桃園「羅浮門市」7／10開幕 還有59元專區超好逛
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言