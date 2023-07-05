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好市多「海鮮捲」消失十年悄回歸！蟹肉棒、蝦仁餡料爆炸多　網曝味道像「海鮮濃湯」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@mirumo0201授權
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先前好市多牛肉捲掀起不少討論話題，受到許多會員的喜愛與支持。日前，有不少網友發現好市多熟食區出現新的品項「海鮮捲」，不過其實這款海鮮捲並非新品，而是下架近十年又再次重回市場，看到的網友表示「(海鮮捲)回來了」、「天啊！我完全不知道10年前有這個欸」。

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好市多必吃熟食＋1！據IGer咪路分享，好市多「海鮮捲」消失快10年，並在日前悄悄回歸，但雞肉捲卻消失了，也讓喜愛雞肉捲的朋友哀號吃不到。好市多「海鮮捲」內餡包入滿滿蟹肉棒、蝦仁、蛤蜊肉及乳酪絲，不少網友表示吃起來口味類似「蛤蜊濃湯」，因此也特別推薦給愛喝濃湯的朋友們。

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此外，已經品嘗過的網友分享口感表示「就是捲起來的海鮮披薩」、「這個蟹肉棒炸多，料很豐富」、「很像吃海鮮濃湯配麵包」。除了牛肉捲，下次也不妨試試這個歷經10年終於回歸的海鮮捲吧！

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