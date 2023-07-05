快訊

必買誘因+2了！1圖看蘋果iPhone 15電量衝破天際 儲存空間256GB起跳

傳郭台銘「有意併購民眾黨」 蔡壁如爆：他這一兩天決定是否獨立參選

李靚蕾「沒拿一毛錢」駁奪龐大財產 反咬王力宏房子根本沒過戶

「PaMi 曾拌麵」宜蘭首店開幕！全系列8款吃得到，首推「三星蔥雞絲拌麵」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／PaMi曾拌麵提供
圖／PaMi曾拌麵提供

「PaMi 曾拌麵宜蘭館」將於7/10正式開幕！有望洗牌宜蘭在地美食，PaMi 曾拌麵引領風潮，看準宜蘭人的口味喜好，全新開設全新複合式餐廳，一次販售八款麵食，勢必能滿足宜蘭人的麵食喜好。

圖／PaMi曾拌麵提供
圖／PaMi曾拌麵提供

PaMi 曾拌麵的首家實體餐廳確定將在宜蘭五結鄉創立，經過千萬的籌備，更希望變成「拌麵界的星巴克」，甚至晉身全球連鎖餐飲集團。不僅如此，經過兩年的研發，推出八款現做麵食，主理人曾國城還表示，他們的用心體現在環境、軟硬體、口味以及使用在地食材，希望給消費者最高級的視覺味覺饗宴。

圖／PaMi曾拌麵提供
圖／PaMi曾拌麵提供

想到宜蘭，一定要首推必吃的「三星蔥雞絲拌麵」，以三星農家的新鮮青蔥和手撕雞絲為亮點，再搭配招牌日曬麵，絕對令人一試難忘；此外，他們還推出「沙茶羊肉拌麵、蛤蜊白湯麵」等台灣特色麵食，以及「海鮮叻沙米粉、豚骨煨麵」等異國料理。喜歡重口味的食客還可以選擇「剁椒牛肉拌麵、酸湯魚肥腸麵和打滷麵」，在冷氣房爆汗吃一波很過癮。

圖／PaMi曾拌麵提供
圖／PaMi曾拌麵提供

現在慶祝餐廳開幕，自7/10起至7/31期間，提供三大優惠，像是滿366元就送咖哩湯麵／豚骨湯麵一入裝一盒；往上消費滿500元，再抽內用套餐兌換券；若消費滿1,000元，直接送「晴天P莉帆布袋」，準備手刀揪團衝了。

圖／PaMi曾拌麵提供
圖／PaMi曾拌麵提供

延伸閱讀：

消費7折、燒餃子買1送1！「大阪王將」插旗信義威秀

銅鑼燒冰淇淋超夯！ 信義區人氣美食伴手禮「津野蜂蜜蛋糕銅鑼燒」 送禮致歉心意十足

星巴克 海鮮 咖哩 在地美食 必吃

相關新聞

「PaMi 曾拌麵」宜蘭首店開幕！全系列8款吃得到，首推「三星蔥雞絲拌麵」

「PaMi 曾拌麵宜蘭館」將於7/10正式開幕！有望洗牌宜蘭在地美食，PaMi 曾拌麵引領風潮，看準宜蘭人的口味喜好，全新開設全新複合式餐廳，一次販售八款麵食，勢必能滿足宜蘭人的麵食喜好。

連14天享9折！員林第一間「藏壽司」開幕　滿額送柯南

來自日本的「藏壽司」，即將在彰化開設全新分店「員林大道店」，將會是員林首間藏壽司。為慶祝新店開幕，限時享「消費9折」的開...

消費7折、燒餃子買1送1！「大阪王將」插旗信義威秀

王座國際餐飲旗下日式品牌「大阪王將」，店內推出全新口味的「海陸牡蠣雞白湯拉麵」，將酥炸鮮牡蠣與雞白湯拉麵結合，帶來海陸融...

獨／米其林推薦！「想想廚房」8月熄燈　結束9年時光

喜歡吃印度料理嗎？獲得米其林餐盤推薦的台北知名印度餐廳「想想廚房」宣佈，預計將於8月26日停業，結束9年的經營時光。隨著...

有夠鬧！國民泡麵「買炸醬麵送橡皮擦」掀話題，小心「這４字」別買多

買泡麵送橡皮擦！國民泡麵「維力炸醬麵」推出限定版，近日就有網友在全聯搜寶，表示「終於買到啦」，並分享在臉書社團裡。除了買泡麵送橡皮擦外，全聯的價格牌也成了另一亮點，不少人看到直呼「買一包就好了」、「全

台北燒肉新選擇！「青杉」吃得到A5和牛、活體龍蝦

看好台灣民眾對於日式燒肉的喜好，全新燒肉品牌「青杉（Aosugi）」已於台北東區商圈正式開幕。店內除了提供A5和牛多種部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦