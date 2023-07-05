「PaMi 曾拌麵」宜蘭首店開幕！全系列8款吃得到，首推「三星蔥雞絲拌麵」

「PaMi 曾拌麵宜蘭館」將於7/10正式開幕！有望洗牌宜蘭在地美食，PaMi 曾拌麵引領風潮，看準宜蘭人的口味喜好，全新開設全新複合式餐廳，一次販售八款麵食，勢必能滿足宜蘭人的麵食喜好。

圖／PaMi曾拌麵提供

PaMi 曾拌麵的首家實體餐廳確定將在宜蘭五結鄉創立，經過千萬的籌備，更希望變成「拌麵界的星巴克」，甚至晉身全球連鎖餐飲集團。不僅如此，經過兩年的研發，推出八款現做麵食，主理人曾國城還表示，他們的用心體現在環境、軟硬體、口味以及使用在地食材，希望給消費者最高級的視覺味覺饗宴。

圖／PaMi曾拌麵提供

想到宜蘭，一定要首推必吃的「三星蔥雞絲拌麵」，以三星農家的新鮮青蔥和手撕雞絲為亮點，再搭配招牌日曬麵，絕對令人一試難忘；此外，他們還推出「沙茶羊肉拌麵、蛤蜊白湯麵」等台灣特色麵食，以及「海鮮叻沙米粉、豚骨煨麵」等異國料理。喜歡重口味的食客還可以選擇「剁椒牛肉拌麵、酸湯魚肥腸麵和打滷麵」，在冷氣房爆汗吃一波很過癮。

圖／PaMi曾拌麵提供

現在慶祝餐廳開幕，自7/10起至7/31期間，提供三大優惠，像是滿366元就送咖哩湯麵／豚骨湯麵一入裝一盒；往上消費滿500元，再抽內用套餐兌換券；若消費滿1,000元，直接送「晴天P莉帆布袋」，準備手刀揪團衝了。

圖／PaMi曾拌麵提供

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