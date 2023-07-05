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炎亞綸案「道歉銅鑼燒」爆紅！ 原來是信義區人氣伴手禮 15年蜂蜜蛋糕專賣店

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝津野蜂蜜蛋糕臉書
圖／翻攝津野蜂蜜蛋糕臉書

送禮就要送到心坎裡！ 一家位在信義區近15年的蜂蜜蛋糕專賣店「津野蜂蜜蛋糕」，主打的商品是蜂蜜蛋糕和銅鑼燒，近日因炎亞綸案警界人士選用這家當「道歉銅鑼燒」伴手禮而爆紅，店家以純手工製作，Google評價高達4.6星，受到民眾喜愛，想嚐蜂蜜蛋糕或銅鑼燒點心的朋友，一定要試試。

圖／翻攝津野蜂蜜蛋糕臉書
圖／翻攝津野蜂蜜蛋糕臉書

津野蜂蜜蛋糕老闆是由一之鄉甜點品牌的退休廠長，為了讓顧客能吃得到日本口感的蜂蜜蛋糕，同時也兼顧健康，以手工製作及使用蜂蜜和糖的比例調和，重新改良製作配方，不使用一般的海藻糖和代糖，還有煎台溫度的技術，更克服了讓銅鑼燒冰起來不變硬的難度。

圖／翻攝津野蜂蜜蛋糕臉書
圖／翻攝津野蜂蜜蛋糕臉書

津野提供了蜂蜜和抹茶兩種常溫銅鑼燒，餅皮口感像極了在日本能吃到的蛋糕口感，也有提供冷凍銅鑼燒，有芋頭、小藍莓、水蜜桃和鮮奶紅豆4種口味可選擇，切開銅鑼燒，內餡呈現出浮誇的份量比例，一口吃下滿滿的都是餡，嚐起來就像是吃冰淇淋一樣美味。

圖／翻攝津野蜂蜜蛋糕臉書
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津野的蜂蜜蛋糕有低糖、原味、抹茶、咖啡蛋糕等選擇，原味嚐得到濕潤及綿密的口感，低糖則更多了清爽的感覺，另外使用日本抹茶製作的蜂蜜蛋糕，更有獨特茶香，與蜂蜜蛋糕完全融合，製作出能取代出國購買，送禮和致歉都心意十足的絕美伴手禮！

圖／翻攝津野蜂蜜蛋糕臉書
圖／翻攝津野蜂蜜蛋糕臉書

津野蜂蜜蛋糕

地址：台北市信義區中坡南路18號1樓

電話：02-2759 9060

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蛋糕 抹茶 冰淇淋

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