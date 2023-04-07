初夏熱情開喝！ 星巴克3新品「濃巧克力咖啡星冰樂」領軍+夏日「動物紋杯組」系列限定

點燃夏日熱情！ 星巴克迎接初夏推出了3款新品，其中全新的「濃巧克力風味咖啡星冰樂」濃郁巧克力滋味絕對要喝，4/17至4/21更享有「大杯第二杯半價」優惠。即起同步上映以「Happy Giraffe and African Wildlife」為主題的星巴克初夏系列新品杯款，非洲動物紋統統躍上馬克杯、隨行杯，等你來收藏！

星巴克2023summer系列杯組。圖／星巴克提供

令人著迷的星冰樂推出最新風味「濃巧克力風味咖啡星冰樂」，採用優質巧克力原料，將濃郁巧克力醬、摩卡醬、再撒上巧克力碎粒，將星巴克的咖啡星冰樂完美混合；「蜜桃蘋果風味烏龍茶」運用蜜桃蘋果醬加入水果丁，再混合芳香的烏龍青茶，最後再添加柔滑的雲朵奶泡，十足清爽；而「蜜桃蘋果風味冷萃咖啡」相同用蜜桃蘋果醬加水果丁搭配檸檬果汁，加上冷萃咖啡，融合蜜桃芬芳的酸甜好滋味。

蜜桃蘋果風味冷萃咖啡(左)、濃巧克力風味咖啡星冰樂(中)、蜜桃蘋果風味烏龍茶(右)」。圖／星巴克提供

4/17至4/21，只要下載星巴克APP，透過APP內行動預點功能，還能享點購濃巧克力風味咖啡星冰樂「大杯第二杯半價」優惠。

星巴克於4/7起以「Happy Giraffe and African Wildlife」為主題，於全門市推出四款「野生動物馬克杯」，靈感取自咖啡三大產區之一的非洲，讓狒狒、大象、長頸鹿、花豹等其他非洲動物們躍上馬克杯、隨身杯等杯款，智者狒狒馬克杯可愛吸睛，Demi大象馬克杯、長頸鹿馬克杯組，讓熱帶動物們變得更cute了，而歌頌大地玻璃杯在手把上添加了金色的彩帶碎紙花，更顯活力有趣的氛圍！

Demi大象馬克杯、長頸鹿馬克杯、Demi長頸鹿馬克杯、粉紅豹紋隨身瓶、長頸鹿紋隨身瓶、叢林故事隨身瓶(左上至右下)。圖／星巴克提供

野生動物馬克杯。圖／星巴克提供

歌頌大地玻璃杯、叢林故事馬克杯。圖／星巴克提供

動物紋玻璃杯對組。圖／星巴克提供

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