一個人也能吃韓式燒肉！「八色烤肉mini」插旗新竹巨城 套餐免費送最後倒數

原本只在台北101及高雄漢神巨蛋駐點的「八色烤肉mini」，這回展店到新竹囉！主打一個人也能吃的烤肉及韓式料理，開幕不久的新竹巨城店現正進行Tag好友抽套餐兌換券的活動，等著大家來試試手氣＋嘗鮮。

圖／正宗韓國 八色烤肉mini臉書

主打人參、紅酒、大蒜、大醬、辣椒、花草、咖喱、松葉等8種口味燒肉的「八色烤肉mini」，可以選兩種開運小菜搭配份量十足的肉品套餐，更有辣炒年糕、韓式炸雞翅、海鮮煎餅、炸水餃等等韓式小點與鍋物，不用眼巴巴望著很難揪的朋友們揪團、一個人開吃韓式料理也沒問題！

圖／正宗韓國 八色烤肉mini臉書

為了慶祝新店開幕，「八色烤肉mini」正在進行Tag好友抽免費套餐兌換券活動，只到3/20為止，只要簡單兩個動作就能獲得抽獎機會，別忘了衝一波試試手氣！

「八色mini」新竹巨城店

新竹市東區中央路229號4樓

圖／Big City遠東巨城購物中心臉書

延伸閱讀：

．有夠大！大潤發「1公斤大布丁」免百元，一個就能實現布丁自由

．強檔聯名被劇透了！港式茶餐廳「點點心 X Hershey's」將推濃郁黑風味，網敲碗：快開賣