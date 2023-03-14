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一個人也能吃韓式燒肉！「八色烤肉mini」插旗新竹巨城 套餐免費送最後倒數
原本只在台北101及高雄漢神巨蛋駐點的「八色烤肉mini」，這回展店到新竹囉！主打一個人也能吃的烤肉及韓式料理，開幕不久的新竹巨城店現正進行Tag好友抽套餐兌換券的活動，等著大家來試試手氣＋嘗鮮。
主打人參、紅酒、大蒜、大醬、辣椒、花草、咖喱、松葉等8種口味燒肉的「八色烤肉mini」，可以選兩種開運小菜搭配份量十足的肉品套餐，更有辣炒年糕、韓式炸雞翅、海鮮煎餅、炸水餃等等韓式小點與鍋物，不用眼巴巴望著很難揪的朋友們揪團、一個人開吃韓式料理也沒問題！
為了慶祝新店開幕，「八色烤肉mini」正在進行Tag好友抽免費套餐兌換券活動，只到3/20為止，只要簡單兩個動作就能獲得抽獎機會，別忘了衝一波試試手氣！
「八色mini」新竹巨城店
新竹市東區中央路229號4樓
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