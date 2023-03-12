強檔聯名被劇透了！港式茶餐廳「點點心 X Hershey's」將推濃郁黑風味，網敲碗：快開賣

可以這樣搭！近日，超商紛紛推出話題夯品，像是7-11的珍珠奶茶、全家抹茶霜淇淋等，也同時掀起網友討論與分享。近日便有網友創意發想，想到將兩者混搭，並透過照片合成的方式模擬成品，上傳到臉書社團吸引大家眼

2023-03-12 15:30