強檔聯名被劇透了！港式茶餐廳「點點心 X Hershey's」將推濃郁黑風味，網敲碗：快開賣
新品預告來了！人氣港式茶餐廳「點點心」預計將推出全新聯名，透露為耗時半年反覆測試的「強檔聯名」，並給出線索：濃郁可口的絕佳醇黑風味、搭配港式經典點心，讓不少饕客光看預告就垂涎，紛紛表示好期待。而遠東巨城購物中心則在臉書劇透了本次聯名！跟著UDN小編一起看看這次的超強聯名吧～
巧克力控受不了！港式茶餐廳「點點心」將推出強檔聯名，網友們期待之餘，合作的品牌就被點名劇透啦！遠東巨城購物中心臉書在今(12)日貼文，附上文字「點點心 × Hershey's朱古力新品，3月13日上線」，讓本次聯名搶先曝光。
不過，也有網友從點點心臉書給出的線索中推測出是和巧克力品牌「Hershey's」聯名，讓不少網友表示「好想吃」，甚至是敲碗喊「我錢包都拿出來了，還叫我期待？快點開賣啦！」。而據消息來看，這次聯名將自3/13起開跑，確切日期可至點點心台灣粉絲頁查詢，或是關注UDN旅遊美食頻道，追蹤相關最新資訊喔！
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