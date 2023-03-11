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有夠大！大潤發「1公斤大布丁」免百元，一個就能實現布丁自由

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@iamirenesu授權
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超巨大布丁！除了逛全聯、好市多大潤發也是不少人閒逛購物的好去處，近日有IGer發現一款「巨無霸布丁」，整整是一般布丁的10倍大，不僅吃起來過癮，光是看著都讓人驚喜發笑，拿來送禮也超有梗，這麼大一個還100元有找，真的CP值爆高！

圖／IG@iamirenesu授權
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大潤發「良月大布丁」好吸睛！IGerSUSU發現大潤發一款超療癒的隱藏版「巨無霸布丁」，10倍大的布丁讓人意外著迷，一個重達1公斤卻只要95元。布丁滑嫩好入口，伴隨迷人蛋香，一整個沉甸甸的，拿起來超大器。

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許多網友發現分享後，紛紛表示「太犯規了啦」、「哇這個好巨」、「好可愛」，也有網友想到如果十個人分著吃超省錢，平均一人不到10元，實現布丁自由趁現在！

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良月大布丁 販售資訊

販售通路：大潤發

價格：95元／1000g

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布丁 大潤發 好市多 CP值

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