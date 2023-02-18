3／3恢復營業！ 北市信義區「建忠牛肉麵」回來了，調漲一碗100元CP值還是高

在台北信義區還能找到百元牛肉麵實屬難得！ 靠近北醫的「建忠牛肉麵」被喻為信義區高CP值牛肉麵，不過老闆因久站膝蓋磨損嚴重，於去年5月開始暫停營業，進行開刀治療及術後修復，歷經9個月的時間，店家終於宣布將要在3/3恢復營業！

圖／翻攝自google maps

建忠牛肉麵是上班族、學生族、附近台北醫學院學生的必訪名單，用餐時間經常滿座，過往紅燒牛肉麵及牛肉乾拌麵等小碗的都只要80元，但店家在粉絲團公告，「讓您久等了，本店將在112/3/3恢復營業，因應物價各廠商原物料多次調漲，及店租、物價、人事成本等，老闆實在扛不住了」，3/3恢復營業，同時也調整價格。

從新推出的菜單可以看見，紅燒、清燉牛肉麵與紅燒、清燉牛雜麵都漲20元，大碗由110元調漲至130元，小碗由80元調漲至100元，其他乾麵則是調漲10元。雖然隨著復出漲價，但在台北市能嚐到一碗100元的牛肉麵，CP值還是很高！

地址：台北市信義區莊敬路423巷8弄2號

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