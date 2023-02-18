6家「星級飯店優惠」集合！ 敘日蝦蟹吃到飽、義大皇家贈餐券、繪日之丘送佐登妮絲城堡門票

疫情緩衝，抑制不住的旅遊魂發動！ 國人飛奔向各國旅遊的計畫紛紛出籠，亦時有所聞把國旅飯店價格相比後，感覺被國內旅遊業者坑殺了，但其實用心的飯店還是需要多多給予鼓勵，為大家結集近期5大「飯店優惠集合包」，若是尚未有出國計畫又希望追求好康享受，快來看看這篇，發現合適優惠就趕緊手刀下訂囉！

台北六福萬怡 敘日全日餐廳「蝦蟹吃到飽」

圖／敘日全日餐廳官網

台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」於即日起至3月底的每週三及週四晚餐時段17:30-21:00，加碼升級「蝦蟹自由日」，可嚐到超過20種粵式、台式、日式及西式等各國風貌的蝦蟹料理，此外，於2月搶先訂位「蝦蟹自由日」吃到飽專案，每位賓客享有加贈蟹膏之王「胡椒麵包蟹」半隻，6區居民(基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區)，出示證件再享85折優惠。

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

電話：02-66156526

高雄義大皇家酒店 星亞自助餐饗樂送券

圖／高雄義大皇家酒店官網

高雄義大皇家酒店「星亞自助餐廳」加碼回饋，自即日起推出「饗樂送券好食光」，4人同行用餐，無論平假日均再贈送2張同餐期午餐或晚餐的招待券、6人同行贈送4張(以用餐人數的4或6為倍數，連續假日不適用)，招待券可於6/30前使用。

同時，即日起每周五、周六晚上17:00至23:00，在義大皇家酒店夢之湖舉辦「愜意休閒時光」週末夜限定，每人低消只要150元起，指定商品另有買一送一優惠，因座位有限，建議事先預約。

地址：高雄市大樹區學城路一段153號

電話：07-6568166#21205

天成文旅－繪日之丘攜手佐登妮絲城堡贈門票

圖／天成文旅、佐登妮絲城堡提供

「天成文旅-繪日之丘」攜手佐登妮絲城堡生技園區，推出「同遊繪日城堡行」住宿專案，即日起至12/29止開放預訂，平日住精緻客房3000元起、親子三人房3000元起、溫馨家庭房5000元起，除了贈送早餐之外，還要加碼佐登妮絲城堡生技園區門票2張，如需加購每張門票可再享優惠價290元。

地址：嘉義市東區大雅路一段888號

電話：05-2759899

長榮桂冠酒店 30周年慶回饋

圖／翻攝長榮桂冠酒店(台中)FB

長榮桂冠酒店（台中）今年邁入30週年，特別推出30周年慶住宿大禮，5/31前預訂「長榮精彩 桂冠30住房專案」，每房每晚只要3,330元起(約3折)，等同每人最低不用1,700元即可入住，除享有咖啡廳自助早餐外，每房再加贈周年慶紀念馬克杯禮盒一個及獨家造型音樂房卡卡套。

此外，30周年慶餐飲大禮，「點心坊」推出「瑞士生巧克力禮盒」優惠，原價460元，2月期間全面買一送一。「長園中餐廳」推出全年度每週三波士頓波士頓活龍蝦日、每週四北京片皮鴨日，點用活龍蝦或一鴨二吃(或三吃)皆可享約6折優惠。

地址：台中市台灣大道二段666號

電話：04-23139988

萬豪國際集團 台北、宜蘭雙城住宿專案

圖／士林萬麗酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店

萬豪國際集團旗下台北士林萬麗酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店雙品牌推出「繁花遊園、春日旅享」住房專案，即日起至2/28開賣，各住台北、宜蘭一晚含早餐僅12,000元含稅，換算下來一人一晚僅3,000元，皆設有碳酸氫鈉溫泉湯池，入住期間從2/17起至6/30，並享翌日自助式早餐兩客。

台北士林萬麗酒店

地址：台北市士林區中山北路五段470巷8號

電話：02-88612389

宜蘭力麗威斯汀度假酒店

地址：宜蘭縣員山鄉永同路三段268號

電話：03-9232111

高雄漢來大飯店 三麗鷗主題房生日派對

圖／高雄漢來大飯店提供

高雄漢來大飯店推出「三麗鷗主題房生日派對專案」，即日起至12/31止，分為當日／當月壽星共4大方案可選，其中，壽星生日當天來住最划算，只要加1元，即可升等三麗鷗主題房市景精緻雙人房(不指定)，加1000元則可任選喜歡的主題房市景／港景精緻雙人房，該專案再加碼送自助式早餐、迎賓茶點及房內MINIBAR通通免費吃，還能享驚喜生日佈置，加購高鐵票再享8折優惠。

地址：高雄市前金區成功一路266號

電話：07-2161766

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