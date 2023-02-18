快訊

3：0橫掃封后！黃怡樺攜黃愉偼WTT女雙奪冠 技壓法國女孩

華航兩岸航線持續增班 3/26起恢復松山-虹橋航線

少校輔導長偷情「莒光園地」主播 遭記5大過撤職官司結果出爐

暴擊少女心！ 全家新品櫻花色「Let’s Café迷你杯」即溶咖啡 「這天」開搶快筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／全家便利商店、記者黃筱晴／攝影
圖／全家便利商店、記者黃筱晴／攝影

少女心炸裂了！ 先前全家曾推出的黑黃組合「迷你杯即沖咖啡」小巧可愛大受歡迎，這回推出的夢幻新色是超可愛的櫻花色款，粉嫩包裝實在太吸睛，即將於2/21上架，咖啡控們一定要追！

圖／全家便利商店
圖／全家便利商店

全家最新推出的「Let’s Café迷你杯」櫻花色款，一盒有8杯，包括4盒粉色粉櫻款、4盒藍色晴櫻款包裝，直接將全家經典咖啡杯等比例縮小，拿出一小杯用熱水沖泡，再加上150ml鮮奶、50g冰塊，就變成香醇的冰拿鐵，外出即溶咖啡喝起來超方便。

這款櫻花色「Let’s Café迷你杯」新品，小小一杯不僅造型可愛，上班、旅行、隨身攜帶想喝咖啡時隨時都能來上一杯，預計將於2/21起在全+1商城和全家行動購同步販售上架，數量有限，售完為止，快筆記開賣入手時間吧！

Let's Café迷你杯即溶咖啡下週將推出春季櫻花色限定包裝。記者黃筱晴／攝影
Let's Café迷你杯即溶咖啡下週將推出春季櫻花色限定包裝。記者黃筱晴／攝影

延伸閱讀：

好市多限定款「巧克力霜淇淋」回歸！ 老饕爽吃「沾這一物」還有3重新吃法

方便打包不沾手！ 麥當勞隱藏版「薯條盒密封折法」 網驚呆：原來盒子這麼好用

咖啡 拿鐵 燕麥奶

相關新聞

暴擊少女心！ 全家新品櫻花色「Let’s Café迷你杯」即溶咖啡 「這天」開搶快筆記

少女心炸裂了！ 先前全家曾推出的黑黃組合「迷你杯即沖咖啡」小巧可愛大受歡迎，這回推出的夢幻新色是超可愛的櫻花色款，粉嫩包裝實在太吸睛，即將於2/21上架，咖啡控們一定要追！ 全家最新推出的「

補班日咖啡小確幸！ 星巴克「第2杯半價」 FLASH COFFEE連續4天「買1送1」

這週六(18)日又是補班日！ 2月份隔週補班日需要來杯飲品慰勞自己，星巴克將在2/18推出「第二杯半價」優惠，活動當日進店立刻賺到；FLASH COFFEE也陪大家補班，推出連續四天「全品項買一送一」

「補班日」超商咖啡優惠懶人包！ 7-ELEVEN、全家咖啡買1送1

這週六2月18日又要補班，讓許多上班族、學生族大呼吃不消！為了療癒大家不想上班的心情，補班日4大超商一起為上班族打氣，推...

補班日又來了！萊爾富推特濃咖啡加1元多1杯 加碼蔘雞湯5分鐘快速補元氣

這個2月超難熬，2月18日週末又要補班，讓許多民眾想到就疲勞。補班日體貼幫上班族補精神，萊爾富宣布於2月17日至2月19...

整理包／4大超商「情人節限定」咖啡、飲品優惠　兩人同享製造浪漫

情人節就是要兩人合體放閃，4大超商紛紛祭出咖啡、飲品、霜淇淋等優惠，約會時讓情侶共享製造浪漫；如果想要在情人節告白，更別...

連續4天！全家單品拿鐵買1送1 匠土司3D造型悠遊卡超擬真必收藏 週三開賣

這週要上6天班，想到就累了嗎？即日起至2月9日全家推出連4天Let’s Café單品咖啡優惠，還有今日單日限定的Let’...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦