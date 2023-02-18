暴擊少女心！ 全家新品櫻花色「Let’s Café迷你杯」即溶咖啡 「這天」開搶快筆記

少女心炸裂了！ 先前全家曾推出的黑黃組合「迷你杯即沖咖啡」小巧可愛大受歡迎，這回推出的夢幻新色是超可愛的櫻花色款，粉嫩包裝實在太吸睛，即將於2/21上架，咖啡控們一定要追！

圖／全家便利商店

全家最新推出的「Let’s Café迷你杯」櫻花色款，一盒有8杯，包括4盒粉色粉櫻款、4盒藍色晴櫻款包裝，直接將全家經典咖啡杯等比例縮小，拿出一小杯用熱水沖泡，再加上150ml鮮奶、50g冰塊，就變成香醇的冰拿鐵，外出即溶咖啡喝起來超方便。

這款櫻花色「Let’s Café迷你杯」新品，小小一杯不僅造型可愛，上班、旅行、隨身攜帶想喝咖啡時隨時都能來上一杯，預計將於2/21起在全+1商城和全家行動購同步販售上架，數量有限，售完為止，快筆記開賣入手時間吧！

Let's Café迷你杯即溶咖啡下週將推出春季櫻花色限定包裝。記者黃筱晴／攝影

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