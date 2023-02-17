2/18「補班日優惠」集合包！ 咖啡&薯條買1送1、套餐&飲品免百元，下班免費請你喝珍奶

上班族不哭哭！ 迎接「218補班日」，讓udn小編特別整理優惠集合包，一口氣蒐羅超商+品牌咖啡、麥當勞薯條買1送1，還有套餐、飲品、點心組合優惠免百元，下班時記得免費來一杯手作功夫茶珍奶！

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自2/17至2/19限時3天，推出濃萃美式咖啡、熱黑糖珍珠撞奶、熱四季春青茶買1送1，濃萃拿鐵咖啡則是買2送1。OPEN POINT行動隨時取自2/17至2/24共8天，推出黑糖珍珠撞奶6杯、一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶任選6杯、冰蜂蜜拿鐵/完熟蘋果氣泡咖啡/完熟蘋果咖啡任選4杯，以及濃萃美式咖啡/濃萃拿鐵任選5杯，組合優惠價皆222元。CITY PRIMA精品咖啡即日起至2/21，購買瓜地馬拉花神-精品美式或精品拿鐵任2杯嚐鮮價99元。

●全家便利商店

圖／全家便利商店提供

全家便利商店推出全盈+PAY限定活動，即日起至2/19，凡Let’s Café大杯特濃美式買1送1、SAKImoto嵜本玉米濃湯第2杯10元；2/18補班日當日限定隨買跨店取推出6罐RedBull搭配6杯Let’s Café大杯特濃美式，限時組合價410元，另外凡於實體店舖使用全盈+PAY支付，可享威德薑黃活力飲、金盞花葉黃素飲任選3件99元優惠。

●萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富自2/17至2/19一連3天推出咖啡優惠小確幸，祭出Hi Café特濃咖啡加1元多1杯活動，包含Hi Café系列的大杯冰/熱特濃美式咖啡與大杯冰/熱特濃拿鐵咖啡，平均單杯特濃美式咖啡只要28元、單杯特濃拿鐵咖啡只要33元。

●OKmart

圖／OKmart提供

OKmart2/17、2/18購買莊園級美式/拿鐵、濃厚莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送1。搭配「下茶時光」優惠，購買指定新甜點大理石蛋糕、虎皮捲心蛋糕、可可虎皮蛋糕，享任選2件折10元。

●星巴克

圖／星巴克咖啡同好會臉書

星巴克補班日陪你一起上班，2/18活動當日至門市購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，可享第二杯半價優惠。

●Cozzi Café

Cozzi Café。圖／國泰飯店觀光事業提供

Cozzi Café於2/18補班日當天推優惠，憑Line@優惠券，即可享「杏仁燕麥拿鐵」買一送一優惠。

●cama café

圖／cama café提供

2/18補班日限定，登入cama café APP，全會員皆可領取「大杯經典拿鐵2杯88折券一張」或「大杯經典黑咖啡2杯88折券一張」。

●手作功夫茶

圖／手作功夫茶粉絲頁

手作功夫茶」中壢中原店歡慶2/17正式開幕，開幕當日推出會員限定「38奶霸買一送一」，消費滿額再送環保二杯袋。2/18、2/19兩日也有「四季春青茶買一送一」優惠活動。此外，在2/18邀請大家至西門町店當試喝員，活動限時1小時，推出「珍珠奶茶試喝活動」，即日起至2/19還有「鮮榨柳橙綠」大杯現折5元優惠。

●TEA TOP

圖／TEA TOP提供

TEA TOP於2/28前還祭出限時買「轟蜜茶」或「轟蜜蕎麥」可享「第2杯半價喝」優惠，其中，轟蜜茶可更換茶底，包括108茶王、高山青、日月潭紅茶、洛神茶等任選，且能免費加「茶凍」，轟蜜蕎麥則可以免費加料粉粿。

●翰林茶館

圖／翰林茶館官方粉絲頁

台灣茶飲品牌「翰林茶館」整個2月祭出「國宴珍奶第2杯半價喝」好康，期間凡是周六、日於全台翰林茶館／翰林茶棧購買國宴珍奶，即可享有第2杯半價。

●麥當勞

麥當勞大薯。示意圖／路透社

麥當勞提前推出優惠小確幸，凡於2/17登入麥當勞APP，即有機會抽到豬肉滿福堡買一送一、大薯買一送一等多種人氣品項優惠。此外，即日起至3/14，麥當勞「無敵大麥克」、「香雞大麥克」限時回歸，另於歡樂送輸入優惠碼「1FOR1」，可享4塊麥克鷄塊、OREO冰炫風等品項「加1元多1件」。

●漢堡王

圖／漢堡王提供

2/18補班日於漢堡王官網外帶或外送滿249元，即可以「88元」加購「花生安格斯牛肉堡」乙顆，用6折超低價吃「堡」飽。

●摩斯漢堡

圖／摩斯提供

摩斯漢堡點心超值選，即日起凡消費者購買北海道可樂餅、方塊薯餅乙份、小薯乙份、乳酪卡士達米派等A區點心任一品項，搭配大杯冰紅茶、大杯冰綠茶、摩斯熱紅茶等B區飲料任一杯，享69元優惠價。

●壽司郎

圖／壽司郎提供

壽司郎自即日起至2/19，推出8款指定壽司，包括梅肉炙烤鯡魚、長鰭鮪魚赤身、靜岡縣產生魩仔魚以及粉絲最愛「酪梨鮮蝦」，統統每盤40元。

●ikari怡客

圖／怡客提供

ikari怡客於2/18補班日當天推出「德式生菜熱狗堡」套餐優惠價99元，以及「熱紅茶拿鐵」優惠價75元。套餐搭配飲品可補差額升級，外送平台及101門市不適用。

●Mister Donut

圖／Mister Donut提供

Mister Donut慶祝新品MINI披薩上市，即日起至2/23，挑選9個甜甜圈／點心，其中包含一款指定商品，就可享其中3個品項免費招待。(限送39元產品，可補差價)

●德州鮮切牛排

圖／摘自Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排FB粉絲團。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

德州鮮切牛排於2/18補班日當天，推出多項飲品優惠包括6項無酒精飲品，可以用優惠價99元喝得到；以及3項含酒精飲品，可以免費升級大杯。

●12MINI快煮鍋

12MINI。圖／王品提供

12MINI快煮鍋於2/18補班日當天，憑LINE官方帳號優惠券至12MINI外帶、內用任一鍋物，加贈「漿餃1份」。

●肉次方

肉次方。圖／王品提供

燒烤吃到飽的「肉次方」自即日起至2/28，凡到店與立方虎校長立牌合照，並參與官方粉絲團活動，就贈送「廣島牡蠣」1顆，還有機會抽中「進擊の肉」套餐優惠券；掃描QRcode即加贈「大拇哥香腸」贈菜券1份。

●Oh my!原燒

Oh my!原燒。圖／王品集團提供

Oh my!原燒新推出「美國肋眼牛雙人套餐」，即起至3/15前至app領取優惠券並消費此套餐，贈送價值109元的「干貝2顆」。

●繼光香香雞

圖／香繼光提供

繼光香香雞慰勞上班族，自即起至2/23期間，推出「墨魚甜不辣買1送1」限時優惠，2組原價130元，現享優惠價65元，現賺65元。

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