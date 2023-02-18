濱江市場必吃新東羊！ 高CP值「巨無霸羊肉炒麵」免百元，帶骨羊排充滿膠質 啃起來真的超爽

之前一直聽說榮星花園附近有一間超狂的羊肉炒麵，分量多到像是一座小山，最狂的是這個羊肉炒麵還不用100元。

位於濱江市場內的新東羊真的是讓我見識到，什麼叫做巨無霸羊肉炒麵！還有來用餐時看到在地老饕每個人都在啃的帶骨羊排湯，直接點來啃！真的非常過癮，當然也不能錯過他們家的羊肉爐！

新東羊位置+新東羊交通

這間位於濱江市場內的新東羊應該大家都很耳熟，靠近龍星花園附近，近中山國中捷運站附近約步行約15分鐘的時間。

附近還有非常有名的上引水產，行天宮附近美食推薦必吃平價料理餐廳。現在想要外帶新東羊炒麵，也能透過外送平台點餐喔。

每到用餐時間店內總是人滿為患，今天稍微避開了用餐高峰，大概約晚上八點多店內還是許多人。每桌都一定會有一份羊肉炒麵，至於為何要點這個羊肉炒麵，等下你們就會知道啦！

必點巨無霸羊肉炒麵 90元

記得很久之前大學朋友有帶我們來吃過這間新東羊羊肉爐，記得它們的羊肉爐湯頭鮮甜，羊肉軟嫩騷味也很剛好，是個會讓人會想再回訪的美味，只記得當時只有點一份羊肉炒麵，最後是三個人勉強吃才吃得完。這次跟DONG來挑戰兩個人完食~但最後還是挑戰失敗了。

你們看看這個不到100元的羊肉炒麵多到像小山一樣，裡面的炒麵份量大概是別家羊肉炒麵的3-4倍吧，就算是用羊肉片來炒，一份羊肉炒麵給的羊肉片也非常多。最後我們只有吃完一半，剩下的一半帶回去給WILLIAM爸挑戰，結果他也是吃了兩餐才吃完。

怎樣夾都是一大坨炒麵啦！新東羊這個炒麵真的炒得非常入味，師傅加了蠻大量的沙茶去炒，喜愛吃沙茶的人一定會非常喜歡。搭配點生辣椒還能添增香氣，一開始吃真的吃超爽，但吃到中間的時候會開始覺得沙茶略顯油膩，建議要來吃這個沙茶炒羊肉麵一定要帶一瓶可解膩的油切綠茶。最後我們都是被這稍帶油膩的沙茶醬打敗，下次來吃一定要帶瓶解膩的茶進來喝。

帶骨羊排湯 140元

除了份量多到像座小山的羊肉炒麵外，另一個比較狂的是這個帶骨羊排湯。我們當初不知道有這個，是看到旁邊的饕客帶他女友一人啃一根，詢問店員才知道這個超狂的玩意。

這個帶骨羊排拿起來非常的有重量，而且一份有三隻。我們比較少看到有人在推這道料理，感謝在地的老饕朋友看到你們吃我們才知道原來差點就要錯過這料理。

WILLIAM平常比較少在吃羊肉，比較不知道這是哪個部位，只知道這個羊肉吃起來除了肉質暖嫩外，附近還帶有類似豬腳的膠質感，搭配當歸藥膳湯吃進嘴裡再喝口湯，還能感覺湯頭在嘴裡回甘。

這個帶骨羊排湯就是要直接用手把整根拿起來啃才過癮，雖然野蠻了些，但你用筷子夾起來吃，反而會更不方便食用。

可惜當天是騎車前往，如果搭配一瓶啤酒的話，一定超爽的！真的是有夠大根的，一口都含不住，咬下的時候肉裡面的湯汁還會噴濺在你嘴裡，好像在吃⋯太害羞了～尤其是這張角度，看起來真的有點澀澀的感覺。

沙茶炒羊肉 190元

這道空心菜炒羊肉真的到後面也是吃不完，本來想說兩個人點一份羊肉炒麵再多點一份炒羊肉，一個人大概花140元就能爽吃一段晚餐。結果看到別人點了帶骨羊排湯，光是吃完那三隻羊排就飽了，結果這道炒羊肉也是帶回去請WILLIAM處理。

不過這道炒空心菜羊肉味道也是很棒，羊肉片帶點騷味吃起來跟炒牛肉相比更加有不同的風味，空心菜也沒炒到太軟嫩，還是有維持空心菜清脆的口感，就是吃不完啦～

台北羊肉炒麵推薦我敢推薦這間新東羊肉料理店，無論是價格還是品質都有兼顧，光是一份羊肉炒麵就能個好幾餐，略帶羊騷味的羊肉也不會有騷到讓人受不了，現在這麼冷的冬天，非常適合點一碗當歸藥膳湯來喝。如果想要爽爽吃，那一定要一碗帶骨羊排湯的啦！

新東羊-羊肉料理

電話：02 2509 2078

地址：台北市中山區龍江路356巷11號

營業時間：17:00-01:00

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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