草莓無限爽吃！台中震大金鬱香酒店「戀戀草莓季」Buffet免600元，當月壽星滿2人再88折還吃得到Haggen Daz

草莓季持續發酵！這回「台中震大金鬱金香酒店」超狂推出「戀戀草莓季：草莓無限放題午餐Buffet」，除了週一至週五平日優惠價外，當月壽星滿2人起可再享有88折，快把握時間吃一波了！

圖／台中震大金鬱金香酒店提供

台中震大金鬱金香酒店「Hoi Bistro & Bar禾憶餐酒館」主打碼頭工業風，挑高與全景窗設計放大餐廳氣派的環境，目前也是台中人氣知名Buffet餐廳。

圖／台中震大金鬱金香酒店提供

這回因應草莓季商機搭配午餐Buffet特地推出「戀戀草莓季」吃到飽，嚴選大湖草莓產地直送，再精緻出ㄧ道道令人垂涎三尺的甜點，包含草莓派、草莓鮮奶油蛋糕、草莓慕斯蛋糕、草莓塔等；若想吃原味，還可以無限爽吃一顆顆草莓，沾點煉乳甜滋滋超好吃。不僅如此，高級Haagen Daz冰淇淋一樣可以無限爽吃。

圖／台中震大金鬱金香酒店提供

圖／台中震大金鬱金香酒店提供

圖／台中震大金鬱金香酒店提供

現在即日起至1月20日的每週一至週五平日午餐時段優惠價只需590元（10%另計），更狂當月壽星最少滿2人至10人同行再享88折優惠，馬上揪團「草莓控」吃起來了！

圖／台中震大金鬱金香酒店提供

圖／台中震大金鬱金香酒店提供

延伸閱讀：

．草莓系手搖買1送1！ 珍煮丹「喝的草莓大福」、Mr.Wish「草莓酪酪」、甲文青「莓好聖誕」上市

．桃園人開動！「燒肉like」桃園一店開幕日推「50元牛五花套餐」，期間限定、限店美味都吃得到