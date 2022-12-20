桃園人開動！「燒肉like」桃園一店開幕日推「50元牛五花套餐」，期間限定、限店美味都吃得到

桃園人開吃啦！燒肉界的速食店「燒肉like」將於12/23正式登陸桃園，不僅是燒肉like9號店，也是插旗桃園第一店。開幕當日推出限定「牛五花套餐50元」，可以50元銅板價享用牛五花套餐，吃到賺到超激

2022-12-20 16:00