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桃園人開動！「燒肉like」桃園一店開幕日推「50元牛五花套餐」，期間限定、限店美味都吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／燒肉likeFB粉絲頁
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桃園人開吃啦！燒肉界的速食店「燒肉like」將於12/23正式登陸桃園，不僅是燒肉like9號店，也是插旗桃園第一店。開幕當日推出限定「牛五花套餐50元」，可以50元銅板價享用牛五花套餐，吃到賺到超激省！

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「燒肉like」桃園第一店將在12/23盛大開幕，當日到店前100名用餐貴賓，可以50元銅板價享用價值270元的「牛五花套餐(200g)」。此外，還有期間限定的「雙人肉滿足分享餐」、「雙人豪華分享餐」，以及限店販售至2023/1/31的「牛豬雞三重奏套餐」與「究極雙牛排套餐」可以選擇，大口吃肉好滿足！

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燒肉like桃園首店

地址：桃園市中壢區春德路107號1樓

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