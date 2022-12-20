草莓系手搖買1送1！ 珍煮丹「喝的草莓大福」、Mr.Wish「草莓酪酪」、甲文青「莓好聖誕」上市

浪漫冬天就讓草莓季幸福感延續！ 推薦3家草莓系手搖飲料，甲文青帶來應景聖誕氣氛「莓好聖誕組合」、「珍煮丹」攜手鮮乳坊，打造甜品系飲料「草莓米大福」及「莓桂雪沙」，鮮果茶玩家「Mr.Wish」則獨特研發草莓凍x統一AB優酪乳的「草莓酪酪」新品，還有買一送一必追優惠先筆記！

珍煮丹-「喝的草莓大福」買一送一

珍煮丹新品攜手鮮乳坊，聯手打造冬季甜品系飲料「草莓米大福」及「莓桂雪沙」，其中「草莓米大福」使用珍煮丹獨家配方特製的米大福配料，加上招牌香濃綿密芋泥，結合草莓與鮮乳坊頂級0.1%珍貴乳源的A2β酪蛋白鮮奶，「莓桂雪沙」，使用綜合莓果與帶有清香的碧玉茉莉茶湯做基底，加入A2β酪蛋白鮮奶，底部的桂花凍帶入桂花淡淡清香與滑順感，帶來全新多層次口感飲品。

圖／珍煮丹提供

圖／珍煮丹提供

兩款新品將於12/21起全台珍煮丹門市「莓」好上市，推出連續70天馬拉松優惠，加入珍煮丹會員就可享有新品85折，另外，2022/12/30至2023/1/6，只要你拍下戳吸管瞬間的短影音，上傳個人Instagram限時動態並且「＠truedantw與＃珍想喝飲料」即完成，珍煮丹將於1/7發送完賽憑證。

1/8至1/10就可以享有「限定十款飲品買一送一」，包含黑糖珍珠鮮奶、泰泰鮮奶茶、姍姍紅茶拿鐵、珍珠奶茶、黑糖珍珠豆花、杉沐紅茶、懷舊奶茶、不知春、蜂蜜菊花茶、蜂蜜檸檬菊花茶等，同時也邀請「小學課本的逆襲」插畫家設計限定聯名杯身，共有三款等你來收集！

圖／珍煮丹提供

Mr.Wish-新品「草莓酪酪」上市、厚奶買一送一

Mr.Wish鮮果茶玩家推出「草莓酪酪」新品，內含嚴選的大湖草莓和晶瑩剔透的草莓果凍，再加上香醇的統一AB優酪乳，草莓果凍與優酪乳相互交融口感滑順，另外人氣飲品包含「草莓芝芝」嚴選大湖草莓打製而成的冰沙，搭配草莓果肉猶如花瓣在杯中環繞，再覆蓋一層綿密的芝士奶蓋，粉嫩視覺簡直令人少女心大噴發，而「草莓厚奶」整杯放入至少半杯的草莓，加入特調濃郁厚奶，讓這杯草莓飲品味覺再升級。

圖／Mr.Wish提供

即日起至2023/1/4，於Uber Eats外送平台針對新用戶點購Mr.Wish「草莓厚奶」中杯，即享買一送一優惠，每位新用戶最多享有五組優惠，快手刀訂起來！

圖／Mr.Wish提供

甲文青-「莓好聖誕組合」最超值

甲文青最盛大的草莓季到來，12/24至12/31推出最超值的「莓好聖誕組合」，包含「聖誕白鬍子」由酸甜清爽的草莓冰沙，加上每日現打香醇濃郁的芝士奶蓋，再撒上香氣十足的餅乾屑，成為鹹香又酸甜的草莓冰沙；另一款繽紛特調「莓莉聖誕夜」則是草莓搭配白薄荷，並加入解膩的新鮮檸檬汁，喝起來就像無酒精版的草莓莫西多，兩杯「莓好聖誕組合」特價125元（原價北區160元，中南區155元）。

圖／甲文青提供

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