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快閃新竹巨城！ 「Horli Baking X 布萊恩紅茶」雙強聯名 2款手撕包+醇茶蛋糕獨家開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／厚里烘焙臉書、圖／厚里烘焙官網
圖／厚里烘焙臉書、圖／厚里烘焙官網

台南紅茶手搖飲名店「布萊恩紅茶」與來自屏東的「厚里烘培」雙強聯手，推出使用嚴選茶葉及日本特級山茶花麵粉的兩款麵包「蜜香茶柚手撕包」、「厚茶雙享手撕包」及「醇茶布蕾三重奏」蛋糕，即將在11/28起快閃新竹巨城，要讓北部的紅茶控、麵包控們感受重量級合作的美味～

圖／厚里烘焙臉書
圖／厚里烘焙臉書

這次聯名的「蜜香茶柚手撕包」，是充滿濃厚香氣的伯爵紅茶揉入麵團中，烘焙後佛手柑香氣更上一層，內餡法國Kiri乳酪與蜜漬香柚醬的完美搭配，乳香、酸甜感在嘴裡交織，外皮點綴菠蘿皮與開心果，更是飄散迷人的奶香及堅果香；「厚茶雙享手撕包」則選用布萊恩紅茶的28茶葉加入法國鮮奶油，細心熬成「28紅茶拿鐵醬」，與黑糖麻糬一起包進醇厚生乳口味裡；另一邊則是以加入伯爵茶的麵團包裏鹹香的起司塊，一次享受到兩種不同的風味，CP值超高；最後是「醇茶布蕾三重奏」蛋糕，把鬆軟又綿密的戚風蛋糕當基底，中間舖上混合伯爵茶、濃郁法國鮮奶油的綿密布蕾，最上層是微微苦甜、紮實Q彈的黑咖啡凍，充份發揮融合茶香、乳香的作用，三種不同風味交織出甜、濃、香三種層次的完美口感。

圖／厚里烘焙官網
圖／厚里烘焙官網

圖／厚里烘焙官網
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除了聯名的兩款手撕包及蛋糕外，厚里烘焙也帶來許多熱銷口味，在新竹巨城快閃櫃中都買得到，現場購買並加入

官方LINE就送刮刮樂一張，有機會整單免費帶回家；如果沒辦法到現場購買，官網也能訂購，滿699還送限量聯名手機支架一個，想嘗鮮可得把握機會！

圖／厚里烘焙官網
圖／厚里烘焙官網

【Horli Baking X 布萊恩紅茶】

快閃櫃位：新竹巨城4F手扶梯旁(與SOGO館交界處)

地址：新竹市東區中央路229號

時間：11/28～12/13

圖／厚里烘焙臉書
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