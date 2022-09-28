日本「麻婆豆腐之父」進駐台灣！晶華限時推出「料理鐵人」餐點必嘗鮮

晶華國際酒店集團超狂！這回砸重本特邀日本「麻婆豆腐之父」名廚陳建一，於「晶華美食到你家」特別推出限定「料理鐵人川味分享餐」與「料理鐵人川味九宮格」品項料理，吃得到特級鐵人麻婆豆腐，讓台灣賓客不用到日本吃，直接在台灣享用日本第一的麻婆豆腐。

圖／晶華國際酒店集團提供

「晶華美食到你家」是台北晶華酒店推出的線上點餐平台，可外送或外帶，也時常邀請不同聯名或合作的大廚推出豪華料理吸引賓客消費。此次特地邀請曾經於電視節目「料理鐵人」榮獲67勝的中華料理名廚陳建一研發最新限定料理「料理鐵人川味分享餐」與「料理鐵人川味九宮格」。像是最知名的鐵人麻婆豆腐，特地挑選毫無瑕疵的光華豆腐，配上獨門秘方特製的豆瓣醬、辣椒粉與各種辛香調味下去小夥拌炒，最後煨上一點辣油增添光澤感，保證配飯超唰嘴。

圖／晶華國際酒店集團提供

不僅如此，還能吃得到名廚研發並推薦的「四川乾燒龍蝦」，採取快炒手法，把醃製後的龍蝦配上醬汁在火上拌炒，完全吃得到龍蝦純粹的甘甜外，十足的香氣也讓食指大動。或是想吃魚也吃得到「鮮花椒粉皮魚」，有別於一般魚料理，特底用時令蔬菜熬煮的清湯作為基底，配上洋蔥蒜薑等調味與綠豆製作而成的粉皮，加上台灣石斑魚，完全吃得到香麻帶勁的口感，配白飯剛剛好。現在「日本料理鐵人」系列將於9月28日正式開賣，活動只到10月10日，快揪團線上訂購起來！

圖／晶華國際酒店集團提供

晶華冠軍麻婆豆腐線上開賣

活動期間：9月28日起至10月10日

線上訂購：https://shop.silkshotelgroup.com/RT

圖／晶華國際酒店集團提供

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