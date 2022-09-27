螃蟹吃到飽！台北喜來登旗下6餐廳推「黃金蟹」料理，粵泰日義式烹調統統都有

天氣逐漸轉涼來到了秋天的時序，同時也是品蟹的好時節，台北喜來登大飯店自十月至十一月整整兩個月特地規劃旗下六餐廳一系列共八款「美國黃金蟹」料理，從Buffet吃到飽再到日粵泰義式烹調料理統統都有。

2022-09-27 13:00