螃蟹吃到飽！台北喜來登旗下6餐廳推「黃金蟹」料理，粵泰日義式烹調統統都有
天氣逐漸轉涼來到了秋天的時序，同時也是品蟹的好時節，台北喜來登大飯店自十月至十一月整整兩個月特地規劃旗下六餐廳一系列共八款「美國黃金蟹」料理，從Buffet吃到飽再到日粵泰義式烹調料理統統都有。
一般認知美國黃金蟹在夏末秋初都是盛產的季節，因體型龐大且有25%以上的高肉量，也被號稱是螃蟹界的「肌肉猛男」，肉質肥碩鮮嫩，即使是蟹腳都可以吃到滿滿蟹肉，是一款熱門的螃蟹。這回台北喜來登大飯店把黃金蟹放入到旗下六個餐廳了，像是米其林推薦的粵式餐廳「辰園」康智翔主廚以經典火腩炆呈現的「燒腩豆腐焗蟹煲」或「金銀蒜蒸黃金蟹」能吃到雙蒜呈現蟹鮮的美味，每道要價2,280元起。
若想吃「吃到飽」滿滿的螃蟹，可以選擇「十二廚」自助餐廳的「黃金蟹海鮮鍋」，融合黃金蟹與膏多味濃的愛爾蘭麵包蟹，完全吃得到紮實的蟹肉，天氣微涼來一份海鮮鍋真的很暖心，除此之外還吃得到入秋湯品「黃金蟹味噌湯」，十二廚每位只要1,490元起。
另外也還有日式「桃山」餐廳所推出的「雙人黃金蟹宴」，可以吃得到特製的香酥黃金蟹可樂餅佐鹹香烏魚子美乃滋，再搭上豪華北海道海膽、鮭魚卵與蕈菇等炊成的「蟹肉野菇釜飯」，還有其他滿滿海鮮味增湯與甜點等，愛日本料理的民眾不能錯過，每套4,580元。其他還有泰式料理「SUKHOTHA」推出的「辣炒香檸黃金蟹」與義式餐廳比薩屋以傳統西西里手法所研發的「黃金蟹海鮮香辣燉鍋」，都能讓人食之有味，讚不絕口。現在限定黃金蟹料理將於10月3日至11月30日正式推出。更多資訊請上官網查詢。
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