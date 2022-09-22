吃到飽百元有找！高雄「燒烤殿」爽吃海鮮不傷錢包，熱炒、串燒隨心選，不限時讓你優雅吃
99元螃蟹吃到飽！聽說還不限時？真有這麼好康，也太狂太浮誇了。在這個物價漲漲漲的時代，居然還有百元吃到飽，老闆真的太佛心啦！
這家位於高雄左營的「燒烤殿」推出不限時任你吃的「99元蒜味沙茶螃蟹吃到飽」，師傅用大火炸出蒜香沙茶的噴香滋味，讓你吃蟹不費手，蟹肉鮮美甜口，炸至可以直接入口的酥脆螃蟹殼，方便又涮嘴！一斤一斤上桌，不怕你吃。
此外，店家也有「299元4種海鮮不限時吃到飽」，價格一樣超感人，帶殼鮮蚵、澎湖小卷、白蝦及蛤蜊自拿自烤！爽吃海鮮不是夢，誰說吃海鮮奢侈？來這裡吃海鮮超划算，還有各式熱炒、串燒隨你點。
IGer花露露推薦「醬烤雞肝」，雞肝大塊又有份量，喜歡粉粉口感必點！而「酥香肥腸」中間包入蔥段，解膩又噴香！門口還有雞蛋糕餐車，吃飽來份雞蛋糕，完美的收尾！
燒烤殿
地址：高雄市左營區修明街107號營業時間：17:30-02:00（最後收客24:00）
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