快訊

中華大學CP值說惹議 學者：入學分數越低CP值豈不越高？

「0+7」期間快篩陽性出門怎麼罰？指揮中心給答案

超級想出國！虎航開賣88元機票 訂票系統被「塞爆」

吃到飽百元有找！高雄「燒烤殿」爽吃海鮮不傷錢包，熱炒、串燒隨心選，不限時讓你優雅吃

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@money9992授權
圖／IG@money9992授權

99元螃蟹吃到飽聽說還不限時？真有這麼好康，也太狂太浮誇了。在這個物價漲漲漲的時代，居然還有百元吃到飽，老闆真的太佛心啦！

圖／IG@money9992授權
圖／IG@money9992授權

這家位於高雄左營的「燒烤殿」推出不限時任你吃的「99元蒜味沙茶螃蟹吃到飽」，師傅用大火炸出蒜香沙茶的噴香滋味，讓你吃蟹不費手，蟹肉鮮美甜口，炸至可以直接入口的酥脆螃蟹殼，方便又涮嘴！一斤一斤上桌，不怕你吃。

圖／IG@money9992授權
圖／IG@money9992授權

此外，店家也有「299元4種海鮮不限時吃到飽」，價格一樣超感人，帶殼鮮蚵、澎湖小卷、白蝦及蛤蜊自拿自烤！爽吃海鮮不是夢，誰說吃海鮮奢侈？來這裡吃海鮮超划算，還有各式熱炒、串燒隨你點。

圖／IG@money9992授權
圖／IG@money9992授權

圖／IG@money9992授權
圖／IG@money9992授權

IGer花露露推薦「醬烤雞肝」，雞肝大塊又有份量，喜歡粉粉口感必點！而「酥香肥腸」中間包入蔥段，解膩又噴香！門口還有雞蛋糕餐車，吃飽來份雞蛋糕，完美的收尾！

圖／IG@money9992授權
圖／IG@money9992授權

圖／IG@money9992授權
圖／IG@money9992授權

燒烤殿

地址：高雄市左營區修明街107號
營業時間：17:30-02:00（最後收客24:00）

延伸閱讀：

和牛涮「免費升級純血和牛吃到飽」！ 加1元生啤無限喝

圓山100道粵菜浙江料理「限時Buffet吃到飽」！滿4人每人再送焗烤龍蝦

高雄美食 吃到飽 海鮮 熱炒 雞蛋糕 燒烤

相關新聞

吃到飽百元有找！高雄「燒烤殿」爽吃海鮮不傷錢包，熱炒、串燒隨心選，不限時讓你優雅吃

99元螃蟹吃到飽！聽說還不限時？真有這麼好康，也太狂太浮誇了。在這個物價漲漲漲的時代，居然還有百元吃到飽，老闆真的太佛心啦！ 這家位於高雄左營的「燒烤殿」推出不限時任你吃的「99元蒜味沙茶螃蟹吃

台灣的最南端！墾丁恆春一日遊，陽光、沙灘、海景咖啡廳，入住靜觀行館舒適又放鬆

跟著 Claire 於 2022-08-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 東港東隆宮、大鵬灣國家風景區、愛琴海岸海景咖啡廳。 千里迢迢來到台灣的最南端，體驗陽光沙灘的美好🌞 － 💕FB個人：https://www.facebook.com/iamclaireyoung/ 💕FB粉專： https://m.facebook.com/claireyoungpage/ 💕IG：https://www.instagram.com/_claireyoung/

無印良品全台首間路面店！首售咖哩輕食、烘焙麵包，700坪空間超好逛

全台第一間無印良品路面店門市，就位於高雄岡山，推出許多在台灣獨家的無印良品服務，並更接地氣的融入更多當地感元素，讓整座高雄的色彩更文青。

一起出發吧！澎湖海底薰衣草森林 跳島南方四島潛水去 一睹媲美馬爾地夫級的沙灘

跟著 CaCa 去哪裡 於 2022-07-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 21 個景點，其中包含 易家仙人掌冰淇淋、跨海大橋、通梁保安宮。 睽違兩年的澎湖行，一直多災多難，前幾年因疫情😷升溫而取消，好在都能全身而退的全額退費，今年抱著佛系旅遊法，行程約出發前3天確定下單，畢竟疫情變化無常，一切都交給緣份。 天啊！我們竟然成行了！實在太感動🥹。還有壽星同行，秘密㊙️安排慶生活動，一路上大家玩的不亦樂乎，捨不得離開呢！

高雄黑糖手搖飲先驅！珍珠粉角粉條「招牌三寶」一次滿足咀嚼控 沒喝過就太可惜了

創立於2012年的黑糖奶奶三犬本舖，在一片競爭激烈的手搖飲市場紅海中，屹立不搖的邁入第十個年頭，算是另一新興的＂黑金＂產業，來高雄沒喝過黑糖奶奶的特色飲品，那就真的太可惜啦！

玩轉高雄設計力！柑仔店、老街廓、紅磚屋，華麗轉身重現風華，療癒感一網打盡

這個夏天的高雄很不一樣，隨著8月開始的2022臺灣文博會與10月展開的台灣設計展，一連串的「美力」活動讓整座港都活力了起來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。